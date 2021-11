El jefe de asesores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, subrayó hoy que "hay que vacunar a los menores" contra el coronavirus y que "no puede haber una discusión sobre vacuna sí o no", al tiempo que advirtió la necesidad de "avanzar más rápido" con la población no inoculada para evitar lo que sucede en Europa "que van por la cuarta y quinta ola".

"Nos preocupa que un porcentaje, como un tercio de los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, no estén vacunados, estamos trabajando para que no solo se anoten en la app de vacunación sino para avanzar efectivamente en esa vacunación", dijo hoy el jefe de asesores del Gobierno provincial en declaraciones a FM La Patriada.

Ayer, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó que es "realmente preocupante" que cerca del 35% de los niños de 3 a 11 años no estén anotados para vacunarse contra el coronavirus y pidió “sentarse a reflexionar” sobre la importancia de que la población esté inmunizada antes de que arribe el próximo invierno.

"Se ha avanzado mucho pero como no es obligatoria, requiere de la previa aceptación de los encargados (de esos menores) para ser efectiva", dijo Bianco.

Comentó que el ministro Kreplak "está trabajando mucho en ese sentido" y señaló que hubo "algunos comunicadores y supuestos expertos en la materia que han estado dando vueltas en los medios tratando de mostrar que no es una vacuna segura, cuando es absolutamente lo contrario".

"Hoy miraba cifras de España para todos los niveles etarios, pero también para menores de 18, y decía cuánto menor era la posibilidad de fallecimiento y contagio de menores vacunados en relación a los no vacunados", señaló.

En ese marco, subrayó: "La vacuna es segura, ha sido aprobada. No puede haber una discusión sobre vacuna sí o no, hay que vacunar a los menores, todas las vacunas son seguras".

Pidió en ese sentido, "avanzar más rápido para evitar que suceda lo que en otros países que van por la cuarta, quinta ola con récord de casos, con menos internaciones, pero con récord de casos".

"Hay países que empezaron nuevamente con cierre de actividades, una situación que nosotros no queremos volver a experimentar y la forma de evitar eso es avanzar más rápido aun y con el apoyo de la sociedad en el proceso de vacunación", completó. (Télam)