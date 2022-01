El jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseveró hoy que la implementación del pase sanitario "viene funcionando razonablemente bien".

"No hemos tenido problemas con la aplicación del pase sanitario. No podemos poner un funcionario provincial en la puerta de cada restaurante o bar, pero hacemos controles aleatorios desde el Ministerio de Salud y viene funcionando razonablemente bien", expuso el funcionario en declaraciones a radio El Destape.

El “Pase Libre con Vacunas”, implementado por la provincia de Buenos Aires, y el “Pase Sanitario” dispuesto por el Gobierno nacional constituyen el requisito de al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 que deben presentar los mayores de 13 años para poder asistir a algunas actividades que pueden presentar mayor riesgo epidemiológico.

No obstante, en territorio bonaerense hasta el 28 de febrero, si una persona tiene la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis (seis semanas) también puede acreditar el pase libre.

"Tenemos que convencer a la gente y dueños de los negocios de que esta medida tiene como meta evitar medidas más drásticas a futuro porque estamos ante un crecimiento exponencial de casos", continuó Bianco y contó que en la provincia se registró un crecimiento del 272% "en una semana" ya que los casos "se cuadruplicaron".

No obstante, destacó que no crecieron las internaciones y fallecimientos "gracias a la vacunación" y resaltó que si la campaña no estuviera tan avanzada "tendríamos una situación más trágica en el día a día".

Por otro lado, Bianco dijo que "la temporada turística viene muy bien y probablemente sea récord" y detalló que durante el fin de semana "todos los destinos turísticos estuvieron por arriba del 80% de ocupación y otros con el 100%”.

"La temporada turística viene muy bien, aunque viene siendo atípica porque la pandemia no se fue. Para el Operativo de Sol a Sol casi duplicamos los efectivos policiales -de 9 mil a 17 mil- y con diversos dispositivos de atención al turista con postas fijas e itinerantes de vacunación y de hisopado", contó.

Recordó que en territorio bonaerense existe "primera y segunda dosis libre" de la vacuna contra el coronavirus para cualquier argentino o extranjero y tercera dosis sin turno para mayores de 60, personal médico e inmunosuprimidos. (Télam)