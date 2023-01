El actor británico Benedict Cumberbatch, nominado al Oscar e intérprete de uno de los personajes más populares del Universo Cinematográfico de Marvel, Doctor Strange, enfrentaría demandas para pagar reparaciones por sus vínculos históricos con una plantación de azúcar en Barbados. Según explicó el diario The Guardian, actualmente el Grupo de Trabajo Nacional sobre Reparaciones de Barbados se está centrando en buscar reparaciones de las potencias coloniales y las instituciones ricas que obtuvieron grandes ganancias de la esclavitud

Es por eso que los descendientes adinerados de los dueños de esclavos podrían enfrentar demandas onerosas por lo que hicieron sus antepasados. La primera familia en ser señalada fue la de Richard Drax, miembro del Parlamento del Reino Unido, cuyo clan fue propietario de una gran plantación de azúcar en la isla

Según había explicado David Comissiong, embajador de Barbados ante Caricom y vicepresidente del grupo de trabajo del estado, las familias que no acepten pagar las reparaciones podrían enfrentarse a un juicio. La familia del actor de Dr. Strange es otra de las familias que se enfrentan a este reclamo, ya que Abraham Cumberbatch compró en el siglo XVIII la plantación de Cleland y allí albergó a unos 250 esclavos hasta que se abolió la esclavitud en 1834. El ex protagonista de Sherlock no dio de momento declaraciones, pero anteriormente había hablado sobre la historia de su familia y su relación con la esclavitud

Fue en 2018, en una entrevista con The Telegraph, en donde dijo: "Tenemos nuestro pasado, no tenés que mirar muy lejos para ver el pasado de los propietarios de esclavos. Éramos parte de toda la industria azucarera, lo cual es sorprendente". CO/AMR NA