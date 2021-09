Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), dijo que habrá "presencialidad plena el próximo cuatrimestre" en marzo y abril de 2022 y antes de eso, durante los cursos de verano, como parte del levantamiento de restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Venimos con una presencialidad que se va a ir incrementando gradualmente, en la medida que la situación epidemiológica lo permita, pero pronosticamos para los próximos cursos de verano y la inscripción del próximo cuatrimestre de marzo y abril tener la presencialidad plena”, afirmó el rector.

En diálogo con Radio Urbana Play, Barbieri sostuvo que "en el caso de la UBA son 335.000 estudiantes, 35.000 docentes y 6.400 materias que no son todas iguales”, en referencia al trabajo para recuperar la presencialidad plena.

El doctor en administración y docente universitario indicó que será necesario modificar los protocolos que están aprobados para la universidad, ya que “no se cambiaron" y aun está vigente el mantenimiento "del metro y medio de distancia entre personas" dentro de las universidades.

"Por eso ayer nos reunimos con representantes del área de salud y de educación para ir bajando el aforo a 90 centímetros y la presencialidad total para los exámenes de noviembre”, agregó.

En este sentido, hizo hincapié en que cada una de las carreras desde el año pasado ha tenido “algún tipo de presencialidad en alguna materia, teniendo más de 80.000 estudiantes realizando prácticas, donde hay que ir viendo las necesidades que tenemos en las diferentes carreras”.

A modo de ejemplo, mencionó que “la carrera de odontología tiene presencialidad completa desde fines del año pasado, la de medicina ha implementado sus prácticas y teóricas como anatomía con 20.000 estudiantes”.

Con respecto a un sistema mixto de presencialidad y virtualidad en simultáneo expresó que “para que el docente esté presencial con una parte del alumnado y por streaming a la vez se requiere de una infraestructura tecnológica que no tenemos”.

En este sentido, reforzó la idea que no habrá cambios de modalidad en plena cursada del cuatrimestre ya que “si la persona se anotó a cursar el cuatrimestre de forma virtual, no podes cambiarle en el último mes del cuatrimestre a una presencialidad, por lo que implica la planificación de lo que el alumno y el docente ya hizo, sobretodo que algunos no están en Buenos Aires o en la Capital Federal”. (Télam)