La sede del sindicato Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) situada en el centro de la ciudad de Rosario fue baleada en las últimas horas.

La misma se encuentra ubicada en calle Presidente Roca 1035 y fuentes de la investigación informaron a los medios locales que en el frente del lugar hallaron al menos dos vainas servidas, mientras que los disparos habían impactado contra la puerta de ingreso provocando las roturas del blíndex.

Según informó el diario Rosario 3, desde el gremio aseguraron que desconocen los motivos de los disparos y no descartan que se haya realizado al azar, algo similar a lo que ocurrió hace un tiempo con las estaciones de servicio y con el frente de algunos locales gastronómicos. "No podemos hacer acusaciones porque para eso deberá trabajar la Justicia, pero este fue un año difícil con un grupo opositor que se presentó con falsas denuncias, agravios, con barras, al momento del cierre de listas", declaró un dirigente gastronómico al citado medio.

En tanto, trascendió que el personal policial encontró en la puerta del lugar un papel con un mensaje a un ex barra de Newell´s que decía: "Díganle a Matías Pera que no se meta a dónde no se tiene que meter porque si sigue, se va a poner peor.

No mandes en cana como lo mandaste a Cachorra". "La verdad es que no lo conozco, pero sé que va a los parrilleros de Newell´s y que hay delegados nuestros que van ahí y que seguramente lo conocen. A partir de ahí, no sé.

En lo personal no sé nada", aseguró en Radiópolis (Radio 2), el secretario Gremial de los gastronómicos, Sergio Ricupero. Además añadió: "Fuimos avisados cerca de las 7 de la mañana por la empresa de vigilancia que tenemos contratada, un par de compañeros se acercaron al lugar y esperaron a la policía para que haga las pericias pertinentes, algo que sucedió cerca del mediodía". SOC/KDV NA