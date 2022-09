Un joven productor entrerriano fue herido de tres balazos por delincuentes que le asaltaron en el estacionamiento del Mercado Central de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Tapiales. El violento episodio tuvo como víctima a Damián Dalmazzo, de 25 años, cuya familia tiene un establecimiento citrícola en la zona de San Roque, en el departamento de Federación. Dalmazzo, quien tiene un puesto en el Mercado Central, fue sorprendido el miércoles por la mañana por tres delincuentes que lo sorprendieron cuando bajaba de su auto en el establecimiento situado en Riccheri y Boulogne Sur Mer, en el partido de La Matanza. Los asaltantes le efectuaron al joven tres disparos en sus piernas y lo despojaron de una mochila en la que llevaba una notebook y documentación, además de dinero en efectivo. Mientras los delincuentes escaparon y se mantenían en calidad de prófugos, el herido fue llevado al Hospital Balestrini, en la vecina localidad de Ciudad Evita, donde tuvo que ser operado y evolucionaba en forma favorable. Al relatar el hecho, Gabriel Dalmazzo, hermano del joven herido, indicó, en declaraciones a radio Chajarí que "no había alcanzado a cerrar la puerta cuando llega un Gol Trend de color negro, con tres personas. Uno de ellos se baja y le pide la mochila que tenía con su notebook y los papeles que tiene todos los días para su trabajo. Le sacan la mochila y le pegan tres tiros, dos en la pierna izquierda y uno en la derecha". "Me dijo que le abrieron la puerta, les dio la mochila y le pegaron los tiros, en ningún momento se resistió ni nada", agregó. Según contó, el joven herido, que no fue despojado de su celular, logró llamar a un colega para ser auxiliado y llevado al hospital. "Por suerte está bien, dolorido un poco en las piernas, pero está bien. Le había quedado una bala en el hueso en la pierna derecha, tuvieron que hacer la cirugía para extraer la bala", señaló Gabriel. Por otro lado, contó que hace pocos meses habían entrado a robar al departamento en el que reside Nahuel, cerca del Mercado Central. AMR/SPC NA