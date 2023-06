La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, pidió hoy que “para reivindicar los 40 años de democracia” tengamos memoria de “cuánto nos costó” conquistar los derechos “que tenemos”, y llamó “antidemocráticos” a los “discursos de odio”, al inaugurar junto al jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, el segundo ciclo de “Nos Mueve el Orgullo” en el CCK, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

“Para reivindicar los 40 años de democracia interrumpida en Argentina, tengamos memoria, recordemos cuánto nos costó esa lucha para que hoy estemos donde estamos y tengamos los derechos que tenemos”, subrayó la funcionaria durante el acto realizado en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) ante un centenar de personas y activistas del colectivo LGBTIQ+.

Mazzina afirmó que vivimos “momentos muy complejos”, y advirtió que en 2023 “la comunidad LGBTIQ+, sigue recibiendo violencia, discriminación y discursos de odio”.

“A esos discursos de odio yo los llamo discursos antidemocráticos, de personas y de fuerzas políticas que quieren venir por nuestros derechos”.

Y agregó: “nos mueve el orgullo 2023: Por más democracia”.

Apertura del ciclo “Nos Mueve el Orgullo”

El ciclo, organizado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), contará mañana y el viernes con conciertos, paneles, charlas magistrales, talleres, feria de emprendedores y actividades para las infancias.

El festival tiene puesto su foco en dos ejes centrales: el reconocimiento de los avances en relación con la reparación histórica y los desafíos que aún persisten al respecto, y la participación política de la población LGBTIQ+ en la democracia.

Mazzina pidió justicia por Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021 y por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski ocurrido en la provincia del Chaco.

Además, reivindicó “los compromisos políticos de los gobiernos peronistas” y “la capacidad de lucha, de organización y de red que tienen las comunidades, y que tenemos los colectivos de las diversidades sexogenéricas”.

“Hoy podemos casarnos con quienes queramos, sin importar sexo y género. Hoy tenemos leyes, la ley de libertad de género, tenemos el documento, el DNI binario, tenemos más de 570 compañeras y compañeros trabajando en el Estado Nacional”, resaltó.

A su turno, Agustín Rossi, recordó la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario en julio de 2010, y aseguró que fue la norma “más bella” que le tocó votar.

“Recuerdo, también, que cuando Cristina (Kirchner) la promulgó dijo: - ‘tengo que promulgar una ley donde le otorgué derechos a quienes no los tenían sin quitarles derechos a nadie”.

El funcionario evocó, también, que “la Inspección General de Justicia (IGJ) no le daba la personería jurídica a la CHA (Comunidad Homosexual Argentina)”, y destacó que la conquista para que fuera reconocida “fue una lucha de todo el colectivo que encontró en un momento, que no siempre pasa” que el Parlamento “funcionó en sintonía con la calle”, si no “pregúntenle a los compañeros de Jujuy”.

“Fue la única ley que aprobó y que votó Néstor Kirchner en su corto paso en la Congreso de la Nación”, señaló, y agregó que el expresidente le dijo que “esta ley no la vamos a disfrutar nosotros, la van a disfrutar nuestros hijos. Ellos van a vivir una nueva era, van a vivir su sexualidad de manera distinta y la forma de relacionarse de manera distinta. Y claramente que fue así”.

“Recuerdo que dije, entre otras cosas, que las leyes nunca son un punto de llegada, son un punto de partida. Después, había que concretar lo que toda esa ley decía en el conjunto de las realidades sociales y de las conductas de la sociedad”, manifestó.

Rossi advirtió que esta “realidad”, hoy, “está en riesgo” y recordó que “empezaron primero con el curro de los derechos humanos para solventar el negacionismo que para ellos y para la derecha, la dictadura no fue una dictadura, fue otro gobierno”.

Los “tres candidatos de la derecha plantean la eliminación del Ministerio de las Mujeres”, advirtió.

En tanto, la reparación histórica para la comunidad travesti-trans y el derecho a vivir "sin violencia ni persecución" son los ejes en los que se pone foco en la octava edición de la Marcha "Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios" que se realizará esta tarde desde Plaza de Mayo al Congreso.

“Nos Mueve el Orgullo” continuará mañana, entre otras actividades, con una ronda abierta en la que actores del sector público y privado intercambiarán sus experiencias en la implementación de políticas de género y diversidad y la aplicación de la Ley 27.636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros "Diana Sacayán-Lohana Berkins".

También se realizará el panel "Voces por la democracia y representación política", donde se discutirá el rol de los partidos políticos, los avances en las demandas históricas del colectivo LGTBI+ y los desafíos en torno a la representación político-identitaria.

Para cerrar la jornada habrá una clase magistral a las 20 con la escritora española Brigitte Vasallo, junto a la escritora y activista travesti Marlene Wayar, sobre los modos en los que los géneros y las sexualidades son entendidos desde una perspectiva interseccional.

En tanto, el viernes 30, se llevará a cabo la ronda "Pedagogías de la diversidad" a las 15, sobre la implementación de una Educación Sexual Integral (ESI) no binaria; y a las 17 el panel "Reparar en Democracia". (Télam)