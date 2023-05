El director Médico de Inglaterra Chris Whitty advirtió hoy sobre el aumento en la proporción de jóvenes y niños que utilizan vaporizadores, también conocidos como cigarrillos electrónicos. y los graves peligros que representan para la salud.

En una columna para el diario The Times, enfatizó que la "comercialización de vaporizadores para niños es inaceptable" y dijo que solo pueden servir para ayudar a los fumadores a dejar el cigarrillo.

El porcentaje de jóvenes en Inglaterra entre los 11 y los 15 años que utilizan vaporizadores aumentó del 6% al 9% de 2018 a 2021, una tendencia que está en aumento.

Whitty apuntó a las empresas que "comercializan productos específicamente dirigidos a los niños utilizando colores, sabores y opciones desechables baratas, independientemente de lo que digan".

Sostuvo que los cigarrillos siguen siendo la principal causa de enfermedades y muertes prevenibles en el Reino Unido, aumentando sustancialmente el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y demencia.

Según el funcionario aunque el vapeo puede ser una herramienta eficaz para dejar de fumar, no está exento de riesgos, especialmente para los jóvenes.

"Si fumas, vapear es mucho más seguro; si no fumas, no vapees", dijo Whitty y añadió que "la industria de los cigarrillos siempre tuvo como modelo hacer que las personas sean adictas a la nicotina, en la gran mayoría de los casos en la adolescencia".

El especialista explicó que "vapear no está libre de riesgos. No conocemos los efectos a largo plazo de muchos ingredientes de vapeo y las compañías que inducen deliberadamente la adicción a la nicotina para maximizar las ganancias no benefician a la persona adicta".

En cuanto a los niños, afirmó que "las empresas que intentan convertir a los niños en adictos con fines lucrativos se están comportando de manera vergonzosa".

Señaló que los vaporizadores ilegales e inseguros también se están difundiendo en las comunidades, algunos de los cuales contienen plomo, níquel y sustancias químicas peligrosas de THC del cannabis.

“Esto es particularmente preocupante, ya que la inhalación de altos niveles de plomo puede dañar el sistema nervioso central y el desarrollo cerebral de los niños”, apuntó.

(Télam)