Whatsapp anunció a aquellos usuarios que no tengan instalada en sus teléfonos móviles la aplicación de mensajería oficial que podría suspender sus cuentas de forma permanente, con el fin de evitar violaciones a las "Condiciones del Servicio" de la compañía.

Según lo detallado por Whatsapp en un comunicado oficial, "si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente', significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp".

"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a utilizar la versión oficial de WhatsApp, la misma podría ser suspendida permanentemente", indica el comunicado.

El mismo hace referencia a las aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, cuyo desarrollo no está a cargo de la empresa. "Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio", sostiene el comunicado. "WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", sentenciaron.

¿Cómo saber si tengo la app oficial? Es simple. La misma debe ser descargada desde la app Google Play, y verás en color verde una leyenda que dice Whatsapp LLC, que indica que se trata de la versión oficial.

Si, en cambio, tienes instaladas alguna de las versiones no oficiales, es fácil poder cambiarte para que no suspendan tu cuenta. Para guardar los chats, y que cuando instales el nuevo los tengas, puedes acceder a los tres puntos superiores, luego a ajustes, y tras ello elegir la opción chats. Allí podrás hacer una copia de seguridad, guardarla. Una vez descargada la app oficial, se debe verificar el número, y en la pantalla figurará 'Se encontró una copia de seguridad', y debes presionar restaurar para obtener nuevamente tus conversaciones en la versión original