Una persona no binarie, autista y con síndrome de Asperger denunció haber sido atacada a golpes por varios vecinos debido a su diversidad sexual en la ciudad de La Plata, informó una fuente policial.

Se trata de Winfried Fallon Noriega, de 24 años, estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, quien denunció ante la comisaría 16ta de La Plata el ataque sufrido por su condición no binarie y discapacidad el 7 de septiembre último.

Ese día, Winfried fue a la casa de su madre, ubicada en las calles 120 entre 75 y 76, para ayudarla en su mudanza y fue agredido a golpes por varios vecinos, entre ellos el dueño de la vivienda que alquilaba la mujer.

El grupo de personas agredió a Winfired a golpes de puño y arrojándole gas pimienta al rostro, mientras lo insultaban y amenazaban con "hacerlo boleta", invocando a modo de insulto su condición sexual.

MIRÁ TAMBIÉN Rehabilitan el Camino de las Altas Cumbres, cerrado por nieve y hielo

Winfried rogó que no agredieran a su madre, en tanto ella daba aviso a la policía que al llegar al lugar resguardó a los agredidos y posibilitó la mudanza, tras lo cual acompañó a Winfried a radicar la denuncia, donde se dejó constancia de las lesiones sufridas.

"Es una locura lo que pasó, tanta violencia, me decían que nací con pito y no con vagina, que debería volver a nacer si quiero ser mujer, me agredieron por mi sexualidad, por mi manera de ser afeminada y estaban conscientes de que tengo autismo y Asperger y me golpearon", explicó Winfried a Télam.

Reclamó "justicia, que esto no le pase a nadie más, a ningún chique con discapacidades diferentes".

"Solo dos policías mujeres que me atendieron me respetaron por cómo soy: una persona no binarie, con una sexualidad fluida, no soy hetero ni gay, no tengo rótulos", afirmó. (Télam)