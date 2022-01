El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, destacó hoy la importancia de que se debata en “la agenda pública, en los medios de comunicación y en el Congreso” la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus.

El asesor explicó que “la dificultad de implementar la obligatoriedad de la vacuna radica en cuál sería la pena para la persona que no se vacunó" ya que "hoy el calendario de vacunación es obligatorio pero no tiene sanciones para quien no se vacuna”.

“Poner el debate en la agenda pública, en los medios de comunicación, en el Congreso va a ser muy oportuno para despejar dudas. Pues ante los debates surgen los argumentos, y la gente logra despejar dudas y eso ayuda a aumentar las adherencias”, indicó en declaraciones por Radio Provincia.

El sanitarista lo consideró necesario, ya que lamentó "la campaña que se hace desde algunos sectores de la oposición desde que empezó la campaña de vacunación, de sembrar dudas en la comunidad".

“Al ser vacunas que se aprobaron en carácter de emergencia estamos haciendo un control de vigilancia y tenemos una tasa de efectos adversos muy baja. Sabemos que todas las vacunas que tenemos acá son seguras” resaltó.

Al repasar los datos epidemiológicos y la situación sanitaria, dijo que “ésta es una ola de contagios muy distinta a las anteriores” y destacó que tiene dos características bien marcadas, ya que "si bien hay muchos casos, no se registra un importante incremento en la ocupación de camas, producto de que la enfermedad es más contagiosa pero presenta síntomas más leves".

Señaló, como ya lo viene advirtiendo la OMS, que es posible que la variante Ómicron al presentar síntomas más leves pero con una capacidad de contagio mayor "pueda ir desplazando a las otras cepas".

"Todavía no lo sabemos, pero hay bastante consenso en la epidemiología mundial", señaló en cuanto a la posibilidad de que el virus quede en una versión más atenuada.

Finalmente, destacó que las personas con dos dosis que contraen coronavirus cuentan con una ventana de protección aproximada de 90 días, y aclaró que luego de tener el alta epidemiológica “no importa mucho si se vacuna el día después de tener el alta médica o en el día 40".

"Lo importante es que esa persona se vacune, que se dé ese refuerzo porque más adelante va a ser importante”, subrayó. (Télam)