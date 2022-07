Las organizaciones que se movilizaron hoy frente al Congreso para reclamar la aprobación de la nueva Ley de HIV, leyeron un documento en el que aseguraron que esa enfermedad, junto a las hepatitis virales y la tuberculosis "son las pandemias olvidadas" y las personas afectadas por ellas "son parte de las poblaciones más excluidas y marginadas de esta sociedad".

"Se piensa que la tuberculosis, la sífilis y muchas de estas patologías transmisibles altamente prevalentes son cosa del pasado, que ya nadie muere por su causa", señaló el escrito y agregó que actualmente "entre 4 y 6 personas mueren todos los días por enfermedades relacionadas con el sida".

"Todos los años se notifican en promedio 11 mil casos de tuberculosis, 4.500 de VIH y 2.500 nuevos casos de hepatitis virales", puntualizó el documento.

De la movilización frente al Congreso participaron personas viviendo con VIH de diferentes edades, provincias y organizaciones civiles.

"Es importante visibilizar que todas estas patologías están subdiagnosticadas, es decir, que el sistema de salud no siempre llega a tiempo y 7 de cada 10 personas que tienen hepatitis, lo desconocen", agregó el escrito.

"Se estima que más de 500 mil personas tienen hepatitis B o C en nuestro país. Las hepatitis B y C siguen siendo sub-diagnosticadas. En general, no se ofrece el diagnóstico en los chequeos de rutina, ni hay campañas masivas de testeo de hepatitis", agregó.

"Un diagnóstico tardío es una persona con cirrosis avanzada o con hepatocarcinoma, lo que en muchos casos conlleva a la necesidad de un trasplante de hígado o a la muerte. Las personas que mueren por causas relacionadas con la hepatitis crónica diagnosticada en forma tardía o no tratada, ven deteriorarse día a día su calidad de vida", indicó el pronunciamiento.

"Muchas de ellas se enfrentan con la imposibilidad de trabajar debido a su condición de salud, o a causa de la depresión, la angustia, la pobreza y la discriminación, el estigma o autoestigma que atraviesa sus vidas, sin ningún tipo de ayuda psico-social-laboral", agregó.

(Télam)