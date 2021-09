El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó hoy que la "perspectiva" con respecto a la pandemia de coronavirus, es contar con "una población mucho más protegida" y con "menos riesgo de hacer cuadros graves", a la vez que estimó que el sistema de salud también estará "más descomprimido".

Riera pronosticó que a futuro hay una "perspectiva de una población mucho más protegida, con mucho menos riesgo de hacer cuadros graves y un sistema de salud mucho más descomprimido, pudiendo dar respuesta a otras eventualidades sanitarias".

En declaraciones a Radio Télam, Riera se refirió a la posibilidad de experimentar una tercera ola de coronavirus, a partir del ingreso de la variante Delta, y aseguró que "es un escenario que cada vez se aleja más".

Al respecto, señaló que hoy es poco probable que se produzca una situación similar a la provocada por "la segunda ola, donde la demanda de camas de cuidados intensivos era muy alta".

"No nos olvidemos que en el contexto de pandemia, no solamente el daño lo produce el coronavirus sino si el sistema se satura, el daño se puede producir por las otras patologías no atendidas", agregó.

Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, el funcionario afirmó que son "quince semanas consecutivas de descenso de casos de coronavirus".

"Esta baja en el número de casos se refleja en la ocupación de camas de cuidados intensivos, que en más de quince hospitales provinciales ya no tenemos internaciones en esta área de pacientes Covid" sostuvo Riera, quien agregó que son "más de 50 municipios" donde no se "registran fallecimientos de pacientes infectados".

Frente a este escenario, el especialista precisó que "la ocupación de camas de cuidados intensivos también se encuentra en uno de los niveles más bajos desde que empezó la segunda ola", con "un promedio de 51 por ciento de ocupación".

Riera detalló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene 54 por ciento de ocupación, mientras que el interior de la provincia de Buenos Aires registra 41 por ciento de camas ocupadas.

En cuanto a las derivaciones que hace el sistema integrado de emergencia de pacientes, Riera comentó que "también experimentaron un descenso importante".

"Esto tiene que ver con que hay un stock de camas disponibles de terapia intensiva en la provincia que nos permite, no solo absorber la demanda de pacientes Covid, sino también absorber la demanda de otras patologías, incluso poder avanzar en las intervenciones quirúrgicas que durante la segunda ola fueron programadas" sostuvo.

Así, remarcó que "se están recuperando esas cirugías para poder asistir todas aquellas otras eventualidades como son los problemas cardiovasculares, los problemas oncológicos, los controles de salud habituales y la vacunación calendario".

En declaraciones a Télam Radio, Riera explicó que "esto tiene que ver con una fuerte política de vacunación que llevó adelante la provincia donde ya hay un importante número de bonaerenses que se encuentran vacunados con al menos una dosis, eso lo que permite es que llegado el caso que la persona entre en contacto con el virus tiene muchísima menos posibilidades de hacer un cuadro grave y eventualmente fallecer". (Télam)