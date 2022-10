La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) se solidarizó esta mañana con las familias discriminadas en el Magno College del partido bonaerense de Pilar, que días atrás dejó sin matrícula a 8 alumnos con problemas de aprendizaje o discapacidad, y solicitó al titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni que intervenga para que se cumpla con la normativa vigente y la resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación.

"Familias unidas. Con este espíritu Asdra se solidariza y acompaña a las familias de los chicos con discapacidad que fueron discriminados por el Colegio Magno de Pilar, provincia de Buenos Aires, cuyas autoridades les hicieron llegar el viernes último un correo electrónico donde les negaban la matriculación para el ciclo lectivo 2023", afirmó en el comunicado la institución que reúne a padres y familiares de personas con síndrome de Down.

Asimismo, Asdra solicita al ministro Alberto Sileoni, que "intervenga con firmeza en este caso y haga cumplir el derecho a la inclusión escolar, que está consagrado en el artículo 24° de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", que tiene jerarquía constitucional desde el 19 de noviembre de 2014.

También exhortó a las autoridades educativas que se aplique la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación (CFE), que indica "con contundencia" que a ningún estudiante se le puede negar la matriculación por motivos de discapacidad.

"Los alumnos con discapacidad deben recibir los apoyos necesarios para aprender y estudiar en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. Es su derecho", dice parte de la citada resolución.

Al respecto, el director Ejecutivo de la entidad, Pedro Crespi, señaló: “Estos hechos y prácticas de discriminación deben modificarse con urgencia para que respete el derecho a la educación inclusiva”.

También recordó que, en la Argentina, según la campaña “Síndrome de Números”, el 17% de los niños y adolescentes con trisomía 21 de entre 3 y 17 años, no inició el Sistema Educativo; y el 48 % de los adolescentes con síndrome de Down no ingresó al Secundario. (Télam)