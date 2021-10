La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) junto a Wunderman Thompson Argentina, lanzó esta semana una campaña que busca recolectar información para crear la primera base de datos dinámica actualizada en tiempo real sobre las personas con esta condición genética.

Además, aprovecharán la iniciativa para solicitar al Gobierno nacional que se incluya en el próximo Censo Nacional 2022 la consulta para poder contar con números oficiales sobre esta temática, ya que hasta el momento nunca se preguntó, y eso entienden "los invisibiliza".

Según indicó la ONG en un comunicado, "en nuestro país, no existen datos oficiales actualizados sobre la población de personas con síndrome de Down; y sin datos, no hay información para que el Estado las reconozca ni garantice sus derechos, como lo exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

"La campaña Síndrome de Números contará con difusión en redes sociales, vía pública, gráfica, radio, un sitio web y un chatbot de WhatsApp para que las personas con síndrome de Down y sus familiares se sumen desde todo el país y den visibilidad a los que todavía no la tienen", explicaron desde Asdra.

El website dinámico clasificará de manera inteligente y desarrollará estadísticas con el fin de generar demandas en tiempo real, que luego puedan ser dirigidas a los organismos responsables de resolverlas.

"Consideramos que esta herramienta de apoyo hará una importante contribución para garantizar el cumplimiento de los derechos vulnerados de las personas con síndrome de Down, ya que ofrecerá datos y estadísticas en tiempo real accesibles para todos los actores de la sociedad, incluidos el Estado", afirmó el presidente de Asdra, Alejandro Cytrynbaum.

Además, sostuvo que "esperamos que en el próximo Censo 2022 se incorpore a esta población dentro de las preguntas, para acceder a datos oficiales que hablen sobre ella".

Para conocer la iniciativa se puso online la web SindromeDeNumeros.com, con el apoyo de la Down Syndrome International (Reino Unido), la Red Argentina Trisomía 21 y diferentes voceros.

"En la Argentina no hay datos oficiales acerca de las personas con síndrome de Down. Y sin estos números, no hay derechos. Por eso estamos creando una herramienta para generar una demanda continua y ayudar a través de la creatividad y la tecnología a cambiar esta realidad y un sistema que necesita evolucionar", afirmaron Laura Valle y Sofía Cursach, directoras Creativas de Wunderman Thompson Argentina. (Télam)