(Por Melisa Avolio) Con la vuelta al formato presencial y un récord de invitados, arrancó este jueves la #Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina, que durante tres días reúne a más de 2.400 personas de la región para pensar y planificar el presente y el futuro de los medios de comunicación, y premiará con 14.000 dólares a los mejores proyectos que surjan de una jornada colaborativa de trabajo.

"La misión de la Media Party es acelerar la innovación en los medios y generar procesos de transformación dentro de organizaciones de noticias. La visión es que hay pocos espacios para juntarnos y crear cosas nuevas, por eso la misión es que eso pase", contó a Télam Mariano Blejman, fundador de la Media Party.

Los ejes clave de esta edición, que al ser la décima confluyó en el nombre #MediaPartyX, son la aplicación a los medios de inteligencia artificial y blockchain; automatización y seguridad; la lucha contra la desinformación; producto digital, audiencias y monetización.

"Este es un evento que nació hace 11 años, lleva diez ediciones y acá juntamos a periodistas, diseñadores, programadores. Viene gente de todo el mundo, y hay charlas, talleres, una feria con stands y además hacemos una hackaton, que es una jornada de trabajo colaborativo", describió Blejman.

Más allá de que cada edición tiene ejes clave, la idea central de la Media Party "es traer gente de todo el mundo que está haciendo innovación en medios, ver qué están haciendo, aprender, contar lo que pasa en América Latina y en Argentina", destacó el fundador.

Además, resaltó en que este año hay "récords de invitados: 70 personas que vinieron de distintas partes del mundo".

La #MediaParty se desarrolla hasta el sábado con una hackaton, una jornada de trabajo colaborativo que premiará con 14.000 dólares a los mejores proyectos que tengan que ver con periodismo y web 3.0, o descentralización.

El evento comenzó a sala llena en el Ciudad Cultural Konex de la Ciudad de Buenos Aires, con un repaso de la década en cuanto a periodismo, celulares y redes sociales, a lo que siguieron las charlas principales.

Entre ellas, la de "Cómo entender el negocio de las noticias" a cargo de Trei Brundrett, quien fue presentado entre risas como "uno de los más grandes nerds" de la historia.

Brundett es cofundador y ex director de operaciones del grupo estadounidense Vox Media, y además dirigió los equipos de diseño, tecnología y producto. Actualmente se desempeña como asesor y es también miembro del directorio de la organización de medios Texas Tribune.

El especialista sostuvo que los medios deben destacarse por su profundidad, y ejemplificó con que en Vox se decidieron por contratar a gente que "sintiera mucha pasión" por los temas que tenían que cubrir.

Con un claro carisma, Trei señaló que a veces cuando una persona "cuenta historias puede tener resultados raros, pero que eso pasa porque la internet es rara", y después remarcó: "No dejemos que las corporaciones arruinen internet".

Al hablar de modelo de negocios, comentó que en su medio notaron que los "anuncios (publicitarios) apestan", por lo cual apostaron por "diseñar anuncios que encajaran en las experiencia de usuario" que ellos querían proponer.

Sobre el futuro de la industria, enfatizó que nadie sabe lo que va a pasar, pero que es un momento importante para reflexionar sobre eso. Luego mostró en pantalla gigante una foto del asalto al Capitolio -que tuvo lugar en Estados Unidos en enero del año pasado-, y fue ahí cuando Trei se emocionó. "La democracia está en riesgo en mi país", expresó.

Por lo cual hizo un llamado a las organizaciones de noticias y finalizó su exposición al decir que se necesita "desarrollar medios que sean buenos para el periodismo y para la democracia".

Mientras la gente bajaba y subía por la clásica escalera naranja del Konex para revisar la agenda de charlas, en el escenario apareció Anita Zielina, directora de innovación y liderazgo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

La especialista habló de "por qué necesitamos una nueva generación de líderes de medios - y cómo el Pensamiento de Producto nos puede llevar hasta ahí”.

Sostuvo la importancia de entender la cultura del Producto que se brinda: qué construye, para quién, de qué forma, por qué y además, recalcó la necesidad de que en las redacciones se pregunten, antes de medir, qué significa alcanzar el éxito para ellas.

Otra de las charlas iniciales la dio Gastón Serralta, cofundador y CEO de la empresa Dosunos, quien hizo un recorrido por las principales características de un producto de noticias disruptivo.

Habló sobre la importancia de la performance y de la experiencia de usuario (UX), y describió lo que implica la "interrupción de los medios" en 2022: la falta de comunicación interna y externa, la sustentabilidad, la procrastinación, la falta de recursos y el hacer siempre lo mismo.

Por eso resaltó que cuando se habla de un producto y su vinculación con la experiencia de usuario, debe ser: intuitivo, donde la audiencia lo demande, simple, accesible, inclusivo y útil.

En otra de las salas de Konex ya estaban acondicionando los lugares porque comenzaban los talleres, que se extenderían por un par de horas, mientras que en la sala principal de planta baja tenía lugar la Media Feria, un espacio donde más de 44 stands de organizaciones de noticias, instituciones, empresas, organismos se conectan con la gente y muestran lo que hacen.

La Media Party, nacida del colectivo Hacks/Hackers Buenos Aires, reunirá durante los días 25,26 y 27 a referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian, entre otros, con el ecosistema regional de medios y comunidades de periodistas y desarrolladores.

La entrada a la conferencia es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en el sitio web de Media Party. (Télam)