La Cumbre Mundial de Alcaldes del C40 sobre cambio climático comenzó esta mañana oficialmente en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de más de 120 líderes comunales de todos los continentes para acordar acciones urgentes frente al calentamiento global y el desafío de la carbono neutralidad.

La apertura del foro internacional que se desarrolla en el Centro de Convenciones del barrio de Recoleta estuvo a cargo del alcalde de Londres y presidente del C40, Sadiq Khan, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el director ejecutivo del foro internacional, Mark Watts.

Khan señaló que las medidas de las ciudades que forman el C40 "muestran que la acción climática ambiciosa es posible para enfrentar el desafío de la crisis" y aseguró que existen chances de cumplir con la meta para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 1,5°C.

No obstante, exhortó a las naciones del mundo a detener y no apoyar las exploraciones de combustibles fósiles para "no ser cómplices de nuestra propia destrucción", por lo que estimó necesario "avanzar en acciones para descarbonizar" las ciudades.

Por último, anunció el respaldo del C40 a "la entrega de 50 millones de puestos buenos de trabajo para finales de la década" y precisó que "estarán en sectores sostenibles".

En un discurso en el que combinó el inglés y el castellano y ayudado por una pantalla con el texto, Rodríguez Larreta sostuvo que "todos los días hay miles de ciudadanos globales que se unen al compromiso de enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos que es el cambio climático y esto es en parte el resultado de nuestra acción colaborativa".

"La lucha contra el cambio climático requiere la dedicación de todos, pero no todos tenemos el mismo trabajo. Las ciudades somos las que más emitimos y las que más responsabilidades tenemos de actuar", afirmó y repasó las acciones que pueden colaborar a mitigar el calentamiento global entre las que destacó el empleo verde y las energías renovables.

Y llamó a sus pares a "avanzar hacia una recuperación verde luchando contra la recesión de la mano de la sustentabilidad".

Por su parte, Watts repasó las acciones "de alto impacto" que implementaron las ciudades que integran el C40 para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y señaló que "se triplicaron en los últimos diez años".

También anticipó algunas de las metas para el 2024 con medidas como alcanzar la carbono neutralidad en más urbes del mundo y sumar capitales que avancen en la recolección de residuos segredada.

Hilda Flavia Nakabuye, integrante de la organización de jóvenes "Fridays for Future Uganda", que lucha contra el cambio climático, pidió a los líderes "que tomen decisiones teniendo en cuenta el futuro y asuman un verdadero compromiso para salvar este planeta al que llamamos hogar".

"Ustedes tienen que limpiar el desastre que han hecho", instó la dirigente que finalizó con un pedido de apoyo a los jóvenes que se suman en el mundo a paliar la emergencia climática.

Posteriormente a la apertura, habrá una serie de plenarios y sesiones, algunas de carácter abierto y otras cerradas, en las cuales los alcaldes analizarán, junto a representantes del ámbito privado, medidas para enfrentar la crisis climática a partir de la reducción de la emisión de gases del efecto invernadero.

Esta meta, que fue parte también del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global, encontró obstáculos severos con el conflicto entre Ucrania y Rusia, por el cual varios países de Europa determinaron el regreso a la producción y quema de carbón como alternativa para la generación de energía. (Télam)