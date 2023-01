El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y su par de Ambiente y Acción Climática de Portugal, Duarte Cordeiro, estuvieron este martes en la localidad bonaerense de Villa Gesell donde participaron de actividades de cooperación en materia ambiental y anunciaron una ayuda financiera de más de un millón y medio de euros para trabajar en puntos en común, informaron hoy desde la cartera.

El ministro argentino agradeció la cooperación "que se traduce en ayuda financiera de 400 mil euros, en una primera instancia", acordados para trabajar en puntos en común como "cuidar nuestras costas y las aguas marinas de los residuos plásticos, la peor contaminación que llega a los mares", además de los puntos verdes, formación y una plataforma informática para el relevamiento de los residuos.

Luego explicó que esto se completará con "la segunda cooperación, que es en un plazo de 3 años por 1.200.000 euros".

Además, dijo que están "ultimando" los estudios técnicos para hacer una planta de tratamiento de residuos para toda la costa, con disposición final en Madariaga y remediación del basural a cielo abierto, a realizarse con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

"Va a haber, en principio, tres puntos de transferencia", los que estarán ubicados en "Santa Clara, Pinamar y Gesell", completó.

Por último, el funcionario argentino estacó "el aprendizaje mutuo y la cooperación" con Portugal, un país que "tiene infinidad de parques eólicos y de energías renovables" y cuya competencia está ligada a "la política ambiental, de áreas protegidas, viviendas, combate de incendios forestales y también al agua".

Respecto a la relación bilateral, Duarte Cordeiro sostuvo que "para Portugal, este acuerdo con Argentina tiene mucho futuro por delante".

"Estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo, para nosotros es muy importante que se cumplan los objetivos ambientales, que no conseguiríamos alcanzar si no tuviésemos aprendizajes en común, si no tuviésemos cooperación", añadió y destacó que la experiencia bilateral entre países "funciona, produce resultados y multiplica ejemplos, y es lo que necesitamos para ganar esta lucha ambiental".

Recibidos por el intendente de la localidad, Gustavo Barrera, los ministros recorrieron un proyecto ligado a la lucha contra la contaminación marina e inauguraron un punto verde desarrollado en el marco del proyecto "Abordaje de la Gestión Integral de Residuos en Localidades Costeras. La Educación como Herramienta para Reducir el Acceso de Residuos Plásticos al Océano".

La iniciativa ejecutada por la cartera argentina, con financiamiento de la Agencia de Cooperación Portuguesa (Camoes), permitió la instalación de otros puntos verdes en costaneras de Monte Hermoso, Buenos Aires, y Las Grutas, Río Negro, entre otras acciones.

Luego, los funcionarios visitaron el tráiler de la Campaña de Verano que el Ministerio de Ambiente inició en la costa atlántica en una nueva edición, a través de la cual difunde información y propone actividades lúdicas.

Por último, Cabandié y Duarte Cordeiro recorrieron la Reserva Natural de la Defensa Faro Querandí, en Mar Azul, una de las 14 áreas de conservación creadas en forma conjunta por el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales, en donde se implementa un programa de uso sostenible de recursos. En el lugar, los funcionarios refrendaron un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente argentino y el portugués ligado al trabajo que impulsan ambas instituciones.

Del Ministerio de Ambiente estuvieron presentes Federico Granato, presidente de Administración de Parques Nacionales; Nicolás Fernández, subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional; Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, entre otros.

Por parte de Portugal, también estuvieron presentes José Viola de Drummond Ludovice, embajador de ese país en Argentina; Bruno Ribeiro dos Santos Tavares, adjunto del ministro de Ambiente y Acción Climática; Alexandra Ferreira de Carvalho, secretaria general de Ambiente y directora del Fondo Ambiental; entre otros. (Télam)