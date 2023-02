Argentina tiene niveles "elevados" de sobrevida tras los trasplantes comparables a "la de los países más desarrollados", aseguró a Télam el presidente del Incucai, Carlos Soratti.

La sobrevida "depende de muchos factores como el estado del órgano y del paciente receptor. Pero en todos los aspectos las curvas de sobrevida del trasplante son importantes y satisfactorias, más allá de que siempre es posible mejorar", explicó.

Durante el año pasado, 4.024 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante de órganos y córneas, lo que significa un incremento del 24% en cantidad de trasplantes respecto a 2021, informaron desde el Incucai.

Entre los pacientes que recibieron un trasplante, 328 fueron pediátricos, es decir personas menores de 18 años.

"Los niveles de calidad del trasplante y de trasplante pediátrico, en particular, son muy buenos en el país", enfatizó Soratti.

"La sobrevida media del injerto en trasplantes de corazón es entre los 10 y 12 años, algunos reportaron más tiempo, es algo que va a mejorar porque están mejorando las estrategias inmunosupresoras. El objetivo de los que hacemos trasplantes es la longevidad del injerto. Si el injerto falla, al paciente hay que reevaluarlo para otro trasplante", añadió la jefa de Clínica del Área de trasplante, miocardiopatías e hipertensión pulmonar del Hospital Garrahan, Dora Haag.

"A medida que avanzan los años de entrenamiento y la capacitación, la tasa de complicaciones técnicas es baja y la sobrevida es mayor", aseguró la jefa de Equipo de Trasplante Renal en Hospital Garrahan, Marta Monteverde.

No obstante, Monteverde advirtió que hay un problema transversal en todo el mundo común a todos los órganos sólidos: el de la "no adherencia", es decir, no tomar la medicación indicada por los profesionales médicos.

"Si no tomás la inmunosupresión que te dan, el órgano lo reconoce como extraño y se lo rechaza", explicó la especialista.

Por su parte, Haag agregó que "la ciencia siempre evoluciona y tal vez en algún momento encontremos algo que no distinga al órgano trasplantado como algo externo y mejore la sobrevida o no requiera otro trasplante. Nos aferramos a una esperanza para seguir". (Télam)