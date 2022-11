La Argentina tiene el mejor nivel de inglés de Latinoamérica, de acuerdo con un informe presentado por la empresa internacional de idiomas Education First, que mide la capacidad de los habitantes en distintos países de mundo. El estudio, denominado English Proficiency Index (EPI) 2002, es un índice que se elabora de manera anual desde el año 2011, analizó los resultados de 2,1 millones de personas en 111 paísesde todo el mundo. A partir de esos datos, el estudio de la compañía de enseñanza arrojó que Argentina registra el mejor nivel de inglés de Latinoamérica, seguida por Costa Rica y Cuba. Asimismo, y a nivel global, Agentina se ubica en el puesto 30 la clasificación, en un ranking encabezado por Países Bajos, Singapur y Austria. Dentro del segmento de "dominio alto" del inglés, en el cual se encuentra Argentina, se destacan como habilidades principales la comprensión del inglés para realizar presentaciones en eltrabajo, comprender programas de televisión y canciones, leer el diario, mantener diálogos, comprender y elaborar emails, y participar de reuniones. Al realizar un análisis por provincia, Rio Negro obtuvo el puntaje más alto, seguida por Santa Fe y Buenos Aires, mientras que Mendoza y Córdoba completan los primeros puestos. Como contrapartida, Salta, Formosa, Tierra del Fuego, San Juan, San Luis y La Pampa no presentaron suficientes datos de voluntarios que hayan realizado el test online. Por otro lado, el estudio detalló que los hombres y mujeres argentinos tienen, en promedio, mejores habilidades que las personas del resto del mundo del mismo segmento (con unadiferencia de 100 puntos). Sin embargo, también se observa una brecha de género en eldominio del idioma, aunque no es tan notable como la existente a nivel global. MAC/GAM NA