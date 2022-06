Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas Militares, llegará a los cines el próximo 29 de septiembre

El guion está inspirado en el equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que enjuiciaron a los comandantes de la última dictadura cívico militar. Ricardo Darín, como Strassera, y Peter Lanzani, como Moreno Ocampo, encabezan el elenco que se completa con Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Héctor Díaz y Alejo García Pintos

"La película es muy potente, muy emocionante. Yo estoy muy orgulloso de ella. Auguro que va a cumplir con lo que nosotros soñamos, con este proyecto que es, básicamente, refrescarle sobre todo a la juventud algo que fue un hito mundial, importantísimo y que nosotros, los argentinos, que somos un poquito desmemoriados, creo yo y sin ánimo de ofender a nadie, hemos olvidado porque no le dimos la importancia que tenía", señaló Darín en una entrevista con Cecilia Laratro en La 990. Y añadió: "El gobierno de Alfonsín atravesó muchos problemas, muchas complicaciones, lo cual le valió la calificación de que fue un gobierno ´frágil´, por decirlo de una manera prudente. El hecho de que políticamente se decidiera llevar a juicio por primera vez en la historia de la humanidad por un tribunal civil a una cúpula militar fue una decisión muy arriesgada y muy problemática en términos políticos, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo". Además, explicó que debieron sintetizar el alegato, que duró cinco días, ya que no podía estar completo en una película. Producida por Amazon, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso, luego de su paso por las salas argentinas, la película estará disponible en el streaming. MBC/AMR NA