Michael Díaz, ex futbolista e hijo de Ramón, sufrió hoy un accidente automovilístico, producto de un choque frontal en la Ruta Nacional número 5, a la altura del partido de 9 de Julio, y se cobró la vida de dos personas, entre ellas su esposa, situación que derivó en la aprehensión del ex futbolista. El trágico siniestro se produjo este mediodía, cuando minutos después de las 12, bajo una torrencial lluvia, impactaron frontalmente dos vehículos a la altura del kilómetro 252 de la mencionada Ruta. El hombre, que manejaba una camioneta Dodge RAM y chocó de frente contra una Renault Kangoo, fue aprehendido por "doble homicidio culposo", tras la orden del fiscal Lisandro Masson, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 4 de Mercedes. Díaz de 37 años, quien supo jugar en San Lorenzo y es hijo del reconocido entrenador Ramón Díaz viajaba a bordo de una camioneta marca Dodge RAM color negro acompañado de su mujer -quien perdió la vida al salir despedida del vehículo- y un hijo de 8 años. Tanto el ex futbolista como su hijo fueron derivados inmediatamente al Hospital Julio de Vedia de la localidad de 9 de Julio y se encuentran fuera de peligro

Michael fue internado por una fractura en el fémur y un traumatismo de tórax, mientras que su hijo además recibió contención psicológica tras el accidente. Desde el hospital informaron a NA que en las próximas horas serán trasladados a un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, la Policía Comunal, al mando del Comisario Gustavo Quemehuencho, investiga la mecánica del accidente que involucró también a un viajante de 65 años, de apellido Flaque (ex bombero voluntario) que viajaba en un utilitario marca Kangoo color blanco desde la localidad de 25 de Mayo a 9 de Julio, y fue la otra víctima fatal tras quedar atrapado dentro del habitáculo deformado por el choque. Si bien aún no está claro cómo fue el hecho, se estima que Díaz habría cruzado al carril contrario y, al ver tránsito, se tiró hacia la banquina de quienes venían de frente, mismo movimiento que habría realizado la Kangoo ante su maniobra. Además de Policía Vial y Policía Comunal, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio a cargo del Jefe de Estación, Sergio Fernández. La causa fue caratulada "Doble Homicidio Culposo" y trabajaron hasta este martes por la tarde los peritos en el lugar

El tránsito, asistido por personal del Peaje, se liberó en ambas manos a las 15.30.