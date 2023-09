Apple presentó el martes un nuevo iPhone 15 con una carcasa de titanio y un chip más rápido que permite mejores cámaras y juegos móviles, en un contexto de una caída global de los smartphones y problemas con las ventas en China. La nueva línea incluye iPhone 15 que comienzan con precio de 799 dólares y de 899 dólares para el iPhone 15 Plus. Apple decidió no subir los precios durante un período difícil a nivel mundial para las ventas de smartphones. Para la serie Pro, los precios comienzan en 999 dólares y el Pro Max en 1,199, los mismos precios que el año pasado para iguales niveles de almacenamiento, disponibles a partir del 22 de septiembre. Tanto el Pro como otros modelos de iPhone 15 tendrán una pantalla más brillante y una cámara de 48 megapíxeles, además de cobalto 100% reciclado en sus baterías. La empresa también señaló que la conectividad satelital del iPhone 15 ahora se puede utilizar para solicitar asistencia en la carretera. Está implementando la función con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) en los Estados Unidos. El modelo contará con el mismo chip A16 Bionic en su interior que anteriormente formaba el cerebro del iPhone 14 Pro. El evento en la sede de Apple en Cupertino, California, se produce en medio de un retroceso mundial de los teléfono inteligentes y la persistente incertidumbre económica, especialmente en China, el tercer mayor mercado de Apple, donde enfrenta desafíos con la ampliación de las restricciones sobre el uso de sus iPhones en oficinas del gobierno y el primer nuevo teléfono insignia en varios años de Huawei Technologies. Los anuncios cumplieron en gran medida las expectativas y las acciones caían un 1,7% después de la primera hora del evento. Apple dijo que el iPhone 15 Pro Max, el teléfono más grande que fabrica la compañía, tendrá una nueva lente de cámara con un zoom óptico más largo que los modelos anteriores. Las lentes utilizan una serie de prismas para emular el rendimiento de una lente más larga. La empresa también señaló que el nuevo conector USB-C en los modelos de iPhone 15 Pro permitirá a los camarógrafos grabar videos de alta calidad directamente en un disco duro externo, lo que facilitará el uso del teléfono como cámara de video profesional. Apple también mostró un nuevo reloj Serie 9 con una función llamada "doble toque", donde los usuarios tocan el pulgar y el dedo dos veces, sin tocar el reloj, para realizar tareas como contestar una llamada telefónica. Utiliza el aprendizaje automático para detectar pequeños cambios en el flujo sanguíneo cuando el usuario junta los dedos, liberando la otra mano para otras tareas como pasear a un perro o sostener una taza de café, dijo el director de operaciones de Apple, Jeff Williams. El Apple Watch Ultra 2 tiene nuevas funciones para ciclismo y buceo y lo que la empresa dijo es la pantalla más brillante que jamás haya fabricado. Apple ya no utilizará cuero en ninguno de sus productos, dijo Lisa Jackson, jefa medioambiental de la empresa. La compañía está reemplazando algunos de esos productos con un tejido llamado "FineWoven" que, según dice, se siente como gamuza. Por otra parte, el director general, Tim Cook, también dijo que Apple está "en camino" de enviar sus auriculares de realidad mixta Vision Pro a principios del próximo año. Si bien Apple está introduciendo nuevas funciones y productos, el iPhone representó más de la mitad de los 394.300 millones de dólares en ventas de la compañía el año pasado. El mercado mundial de teléfonos inteligentes se ha desplomado, pasando de enviar 294,5 millones de aparatos en total a 268 millones en el segundo trimestre, pero los envíos de Apple fueron los que menos cayeron de todos los grandes fabricantes, al pasar de 46,5 millones de teléfonos a 45,3 millones, según datos de Counterpoint Research. "La verdad es que estamos en un mercado de smartphones muy a la baja", dijo Bob O´Donnell, responsable de TECHnalysis Research. (Reporte de Stephen Nellis en Cupertino, California; reporte adicional de Aditya Soni, Pushkala Aripaka, Raechel Thankam Job y Yuvraj Malik en Bengaluru; editado en español por Aida Peláez-Fernández). Reuters-NA. NA