El sobreseimiento del ex Secretario de Transporte de San Luis, Enrique Cabrera, por parte del juez Contravencional y Correccional 1 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, en una causa por violencia de género contra su ex esposa y su hijo, será apelado por la abogada de la denunciante, Leticia Latini, quien afirmó que el hombre “es un violento probado y no dejará de serlo”.

Cabrera fue denunciado por “lesiones leves agravadas por el vínculo” en perjuicio de su hijo y “lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas” en el caso de su ex pareja, delitos que se investigan hace dos años, lapso en el cual el acusado no pudo ser notificado por la justicia porque no se encontraba en la ciudad de Villa Mercedes.

El hombre argumentaba que estaba en Misiones y que viajó allí para cuidar a su madre.

El juez Ortiz había ordenado a los jefes de la Unidad Regional 2 de la Policía provincial y de la delegación de la Policía Federal que trasladaran a Cabrera “por la fuerza pública” a prestar declaración indagatoria en abril de 2021, pero finalmente se presentó el 6 de mayo de 2021, cuando se abstuvo de declarar.

En tanto, ayer se conoció que fue sobreseído por prescripción de la causa, por lo que Latini afirmó que apelará la sentencia y aseguró que la violencia contra su clienta “está probada” en la causa y que Cabrera pese a la decisión judicial “es un violento y no va a dejar de serlo”.

“Lo voy a apelar obviamente porque eso no significa que no sea un violento y la violencia en el expediente está probada”, afirmó.

En relación a las demoras en el expediente para la indagatoria, sostuvo que fueron a su beneficio “porque no querían ya que sabían perfectamente que él estaba acá y no en Misiones como decía”.

La letrada aclaró que la agresión contra la mujer fue verificada por tres profesionales y detalló que "uno fue el médico de él, uno del Policlínico Regional y otra la médica del Poder Judicial” y subrayó que las lesiones “solas no se produjeron”.

Asimismo aclaró que el hijo de la pareja declaró en Cámara Gesell y confirmó la existencia de “las golpizas". (Télam)