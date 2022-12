Un vasto apagón se produjo esta noche en la ciudad de Mendoza y sus alrededores, que dejó a miles de usuarios sin energía, aunque no trasencieron por el momento los motivos del corte generalizado. Poco después de las 22.30 se produjo el primer corte, por unos diez minutos, volvió la energía pero luego se interrumpió nuevamente, no solo en la capital mendocina, sino también en la zona de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. El corte afectó a hogares y comercios, pero también al alumbrado público, incluídos los semáforos, lo que dificultó el tránsito de vehículos y transeuntes en una noche cálida en la capital de la provincia. Desde Edemsa, la empresa que provee el servicio eléctrico, se informó que "hubo una falla en la doble terna que une la central de Luján con la de la capital de Mendoza", en relación al motivo del corte, y agregaron que "las guardias están trabajando en la solución del problema. Se está recuperando en todas las zonas afectadas. Todavía no conocemos las causas de la falla", informaron oficialmente desde Edemsa. Por su parte, desde La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz comunicaron que "hay un problema ajeno a la empresa que afecta el servicio eléctrico en parte de Mendoza". MAC/GAM NA