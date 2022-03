El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y su par de Salud, Carla Vizzotti, recorrieron hoy la sede del Instituto Nacional de Enfermedades de Enfermedades Virales Humanas (Inevh), en la localidad bonaerense de Pergamino, donde anunciaron un apoyo de $ 1.000 millones para equipamientos, obras de infraestructura e incorporación de recursos humanos del organismo, se informó oficialmente.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció, además, que se reactivará en el Inevh "Dr Julio I. Maiztegui" la producción de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, según un comunicado.

Filmus y Vizzotti estuvieron acompañados por el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), Fernando Peirano.

Durante la recorrida por el Inevh, se anunció la aprobación de la idea proyecto presentada a través del Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) perteneciente a la Agencia I+D+i.

Esta iniciativa "permitirá el financiamiento por valor de $575.151.200 para equipamiento, obras de infraestructura e incorporación de recursos humanos para el incremento y fortalecimiento de las capacidades para la provisión de servicios tecnológicos estratégicos, con un aporte de contraparte de $311.146.800", destacó el comunicado oficial.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha de la planta productora de la vacuna Candid#1 contra la fiebre hemorrágica argentina, que se encuentra en el calendario de vacunación obligatorio para la zona endémica.

En la ocasión, Filmus expresó: "Queríamos anunciar esta inversión de $600 millones acá, porque es una forma de reconocimiento al trabajo que viene haciendo el Maiztegui, un reconocimiento a sus técnicos y a sus profesionales".

"Sabemos también de los momentos difíciles que atravesaron durante el macrismo, cuando tuvieron que suspender la producción y en donde no se privilegió el área de la salud. De hecho, en 2019 cuando asumió Carla y le tocó subir a Roberto Salvarezza no teníamos ninguno de los dos ministerios, ambos habían sido degradados. Esto tiene que ver con si se le da importancia o no a la salud en un país que necesita trabajar cada vez más por el bienestar de su gente", agregó el funcionario nacional.

Por último, el titular de la cartera de Ciencia aseveró: “Estamos acá para apoyarlos y traer las inversiones y los recursos que no pueden faltar cuando hay necesidades del pueblo. Tanto salud como ciencia y tecnología son dos áreas que han sido señaladas como temas sobre los cuales es imposible que haya ajustes en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que deben aumentar fuertemente la inversión. Y eso es lo que estamos haciendo”.

Con este financiamiento "se establecerá una plataforma tecnológica que permitirá generar, incrementar y difundir conocimiento científico – tecnológico de calidad y fortalecer la capacidad de provisión de servicios que el Inevh brinda en la actualidad".

Por su parte, Peirano señaló: "hoy este instituto va a empezar una etapa nueva con una modernización en todo su proceso productivo con una nueva escala y capacidad de producción de vacunas frente a la Fiebre Hemorrágica, pero también para ser una plataforma para otras vacunas".

"Estamos proyectando, agregó, una inversión que va a permitir que en la Argentina haya una planta moderna de producción de vacunas que va a poner todos los avances que tenga el sistema científico en función de la prevención y del cuidado. La Agencia está recibiendo este plan de modernización del Instituto y con mucha satisfacción vamos a llevar adelante el desafío otorgando los recursos que se necesiten".

El Inevh "ofrece distintos servicios tecnológicos tales como ensayos preclínicos de vacunas y otros productos de uso humano; estudios de eficacia de candidatos vacunales en desarrollo; realiza control de calidad de productos biológicos; aseguramiento y gestión de calidad para la industria; provisión de bienes para el sector de salud y formación y capacitación de recursos humanos", precisó la información oficial.

Asimismo, el Inevh accederá a la certificación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en los procesos instalados, y la acreditación de gestión de calidad y competencia técnica de los servicios de control de calidad identificados como estratégicos.

El proyecto busca ampliar también la cartera de beneficiarios capaces de absorber los servicios instalados, e incorporar nuevos vinculados a tecnologías de biología molecular, genómica y cromatográficas, entre otras.

Además, se proveerá formación y capacitación de recursos humanos en técnicas de manejo y control de cultivos celulares, de animales de calidad certificada; buenas prácticas de manufactura; barreras de contención; métodos de desinfección, descontaminación y esterilización; aseguramiento de calidad; certificaciones, calibraciones, verificaciones; validaciones; gestión de la calidad; planificación estratégica; gestión de riesgo; auditorías; bioseguridad; y vacunología.

Las obras incluirán la ampliación, refuncionalización y refacción de distintos sectores para llevar a cabo los servicios de desarrollo y manufactura, ingeniería, control y aseguramiento de calidad, concluyó el comunicado oficial. (Télam)