Las actrices estadounidenses Angelina Jolie y Christina Applegate son algunas de las mujeres más reconocidas que se realizaron una extirpación de ovarios para prevenir el cáncer de ovario.

Jolie, que también es cineasta, se extirpó los ovarios y las trompas de Falopio en 2015, en un intento por minimizar las probabilidades de sufrir cáncer, una enfermedad de la que murieron su madre, su abuela y su tía.

En 2013 la actriz se sometió a una doble mastectomía (cirugía que extirpa los senos por completo) tras haber dado positivo al estudio BRCA1 que detecta una mutación genética que vuelve a la persona más propensa al cáncer de mama y de ovario. Luego, con 39 años, se realizó la ooforectomía (procedimiento quirúrgico para extirpar los ovarios).

En ese entonces, Jolie explicó a través de un artículo de opinión publicado en el diario norteamericano The New York Times, que se preparó "física y emocionalmente" e investigó y discutió las opciones con sus médicos ya que la cirugía le ocasionó menopausia precoz.

MIRÁ TAMBIÉN Comienza juicio a un cura, un portero y una preceptora por abusos en jardín de infantes de San Pedro

"Tengo un diminuto parche de color claro que contiene estrógenos bioidénticos y me colocaron un DIU de progesterona en el útero, lo que me ayudará a mantener el equilibrio hormonal; pero, lo más importante, me ayudarán a prevenir el cáncer uterino", detalló a la prensa en aquella ocasión.

Y agregó que "no lo hice únicamente porque soy portadora de la mutación del gen BRCA1. Dar positivo en el análisis no significa que hay que ir directo a la cirugía. Hay más de una forma de enfrentar cada problema de salud; lo más importante es conocer las opciones".

En la intervención los cirujanos encontraron un pequeño tumor benigno en un ovario, pero sin signos de cáncer en ninguno de los tejidos.

Otro caso famoso es el de Christina Applegate, la actriz que luego de ser diagnosticada en 2008 y superar un cáncer de mama por el que se sometió a una mastectomía, reveló a la prensa que en 2017 se le realizó la cirugía para extirparse los ovarios luego de que su prima muriera por este cáncer.

MIRÁ TAMBIÉN Entre Ríos registra el único foco de incendio activo del país

(Télam)