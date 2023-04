Una actriz de televisión española de 68 años ha dicho que su hija recién adoptada fue concebida utilizando el esperma congelado de su hijo fallecido y que en realidad es su nieta, con lo que se reaviva un debate sobre la bioética de la maternidad subrogada y el derecho de los niños a la intimidad en España. El bebé, de unas semanas de edad y de nombre Ana Sandra, nació de una madre de alquiler identificada el miércoles por la revista Lecturas como una mujer cubana residente en Miami (Florida). "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta", dijo en una entrevista la actriz de televisión Ana Obregón a la revista ¡Hola! posando con el bebé para la portada. "Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo voy a hacer?", dijo, y añadió que solo los padres que han perdido un hijo tienen derecho a opinar sobre el asunto. El único hijo biológico de Obregón, su hijo Álex Lequio, falleció de cáncer en 2020 a la edad de 27 años. Estaba emparentado por vía paterna con el rey Felipe VI de España. ¡Hola! informó el 29 de marzo de que Obregón había adoptado a un niño nacido por gestación subrogada en Miami, lo que desató un debate en España, donde todas las formas de gestación subrogada —incluidas las denominadas "altruistas", en las que no hay un intercambio de dinero— son ilegales. A raíz de ese artículo, varios ministros del Gobierno criticaron la práctica. "Es una forma de violencia contra las mujeres", dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien añadió que existe un "claro sesgo de pobreza" en relación con las mujeres que se convierten en madres de alquiler por necesidad económica. Ni la actriz ni su agencia de representación han respondido a una petición de Reuters para hacer comentarios. Obregón dijo a ¡Hola! que la maternidad subrogada no es un asunto polémico en Estados Unidos. "Aquí la gente está [sic] abierta, pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado", dijo, y añadió que su hijo había querido originalmente tener cinco hijos, por lo que no podía descartar más nacimientos subrogados utilizando su esperma. Obregón saltó a la fama en los años 80 y protagonizó comedias españolas a finales de los 90 y principios de los 2000. También hizo cameos en series estadounidenses como "El Equipo A", "¿Quién es el jefe?" y "Hospital General". El miércoles anunció en su cuenta de Instagram que el 19 de abril saldría a la venta un libro escrito junto a su hijo. (Edición de Aislinn Laing y Gareth Jones; editado en español por Flora Gómez). Reuters-NA NA