La policía de Jujuy intensificó la búsqueda de un adolescente de 15 años que se encuentra desaparecido desde el domingo pasado, con rastrillajes por barrios y zonas periféricas de la capital provincial.

Se trata de Carlos Alberto Nieva, quien vive en el barrio Malvinas Argentinas. El joven desapareció de su casa sin dejar ningún mensaje ni a sus dos hermanos, de 22 y 11 años, ni a su mamá, ante lo cual tomó intervención el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac).

La madre del adolescente, Alejandra Nieva, relató que el domingo pasado, antes de irse a trabajar, su hijo le pidió que "le trajera algo de comer" y que luego lo dejó durmiendo en la casa.

Al regresar en la noche su hijo ya no estaba y tras esperarlo hasta el día siguiente radicó la denuncia policial.

"Mi hijo es un joven sano, normal, no tiene malas amistades, estaba siguiendo sus estudios. Les pido que me lo devuelvan, no es mal hijo", expresó esta mañana la mujer.

El operativo policial, que fue intensificado, hoy cuenta con la participación de detectives de la Brigada de Investigaciones, bomberos, canes especializados y personal de distintas comisarías, además que se efectuaron laborales de inteligencia realizó para dar con el protagonista.

"Las investigaciones se llevan a cabo por diferentes puntos de ciudad y sectores aledaños, zonas comerciales, céntricas y barrios periféricos", apuntó una fuente policial.

El adolescente mide 1,70 metros aproximadamente, es de tez trigueña, delgado y de cabellos lacio corto de color negro. Su familia desconoce cómo vestía al momento de ausentarse del hogar.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, deberán comunicarse a la línea 911/388-4245600/388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana. (Télam)