La agrupación de familiares y víctimas de la AMIA Memoria Activa pidió a la Cámara de Casación que rechace un planteo de la defensa de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, condenados en primera instancia a dos años de prisión en suspenso en la causa por encubrimiento de la denominada "Pista Siria" del atentado.

Ambos fiscales fueron condenados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", pero la querella de Memoria Activa procura que se agrave esa imputación.

En ese contexto, la Cámara de Casación suspendió los términos temporales para decidir si confirma, revoca o agrava las condenas y supeditó la decisión a una serie de medidas de prueba adicionales.

Entre esas pruebas figuran el sumario por la desaparición del videocasete que contenía la filmación de una de las entrevistas que mantuvieron el ex juez Juan José Galeano (también condenado) y el desarmador de autos y hoy abogado Carlos Telleldín para negociar la incriminación de los ex policías bonaerenses a cambio de dinero

En ese sumario declararon Javier De Gamas, Carlos Velazco y Susana Spina, tres ex secretarios de Galeano, quienes están procesados por las irregularidades en la investigación del ataque anti judío

El tribunal también pidió la causa en la que se investiga la desaparición de "las carpetas desclasificadas de la ex SIDE que contienen las desgrabaciones de las escuchas telefónicas de líneas pertenecientes a la familia Kanoore Edul que dan cuenta, entre otras cosas, de contactos entre miembros de esa familia y Munir Menem", el difunto hermano y ex secretario privado del ex presidente Carlos Menem.

El 19 de diciembre pasado, la defensa de Mullen y Barbaccia objetó esa medida: "El contenido de las declaraciones de las personas que brindaron su testimonio, tanto en el sumario administrativo como en la causa penal aludidos, no pueden ser valorados como prueba"

El presidente del tribunal, Carlos Mahiques, tuvo por presentado el pedido de los ex fiscales pero no se pronunció sobre la validez o no de la prueba que el propio tribunal había reclamado "para mejor proveer", esto es para disponer de mayores elementos de valoración

"La presentación de la defensa de los condenados Mullen y Barbaccia es manifiestamente inadmisible por resultar a todas luces extemporánea", replicó el abogado Rodrigo Borda, de Memoria Activa.

"El simple pedido de remisión de documentación válidamente incorporada al juicio no pueda servir de excusa para que la defensa de Mullen y Barbaccia se autogenere una nueva oportunidad para alegar sobre esa prueba, máxime cuando el tribunal ya había clausurado la discusión y pasado a deliberar", añadió.

La Casación debe pronunciarse sobre el fallo que condenó entre otros al ex juez Galeano y al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, pero absolvió al ex presidente Carlos Menem, ya fallecido, y otros imputados

