Alumnos de la Escuela de Lenguas Vivas "Sofía Broquen de Spangenberg", conocido como Lengüitas, que no adhieran a la toma del establecimiento podrán tomar clases en la Universidad de la Ciudad a partir de este miércoles. La medida de emergencia aplicada por autoridades porteñas sólo alcanzará a los estudiantes secundarios, ya que tanto los de primario como los de inicial pudieron retomar el ciclo lectivo a partir de este martes a partir de que los estudiantes que tomaron la escuela pasaron a un cuarto intermedio para intentar un diálogo con las autoridades. Las clases a nivel secundario permanecían interrumpidas desde el 26 de septiembre pasado en el establecimiento situado en Juncal al 3.200. El Gobierno porteño habilitó la Universidad de la Ciudad, situada en Paseo Colón 255, para que estudiantes que no comparten la medida de fuerza puedan volver a asistir a clases y no quedar libres

La medida fue comunicada a los padres durante la noche del martes por la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. En la comunicación se detalló que representantes del ministerio se reunieron con dirigentes del centro estudiantil "En la reunión se abordaron las cuestiones presentadas por los/as estudiantes, se respondieron dudas y se acordaron instancias de trabajo con estudiantes y autoridades. Sin embargo, finalizada la reunión y de forma intempestiva, el centro de estudiantes decidió volver a tomar la escuela", sostuvo. Después que las tomas abarcaran una veintena de colegios, la medida sólo persiste en las escuelas "Lengüitas" y el Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, situado en Alberdi al 4100. AMR NA