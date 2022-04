El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore,advirtió que aún no están disponibles los 60 productos de la canasta que desde este lunes debían comenzar a venderse en los comercios de proximidad, y cuestionó a los mayoristas por la demora.

"Para nosotros el programa comienza hoy.Es ir al mayorista y encontrar los productos. Pero todavía no están. Son 60 productos, no es una cantidad tan grande ni un esfuerzo importante para nuestros proveedores", sostuvo el dirigente.

Se trata de la Canasta de Comercios de Proximidad que acordaron la semana pasada el Gobierno, la Unión Industrial Argentina y la CGT. La iniciativa abarca 60 productos esenciales a precios acordados en los comercios de cercanía: los rubros son almacén, bebidas, frescos, limpieza y perfumería. Savore comentó al programa "RPM", que se emite por AM 990, que cuando los almaceneros se reunieron con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, "nos dieron la lista de lo que vamos a pagarle al mayorista y la lista de precios a los que nosotros tenemos que vender". "Ahora, de ahí para atrás, lo que pactó el mayorista con su proveedor, nosotros no lo conocemos", aseguró. El dirigente comentó que, de esos 60 productos, hay algunos con "precios interesantes", como el azúcar y el aceite de girasol. "Pero esperamos que haya el suficiente abastecimiento para comprar y vender al precio establecido", enfatizó. Savore dijo que esa cantidad de productos "no va a bajar la inflación", y comentó que "muchas familias se manejan hoy con los comercios de proximidad porque pueden cuantificar el gasto en el día a día. No pueden programar el gasto mensual por la inflación". "Muchos clientes de nuestros comercios están comprando con la tarjeta de crédito, más que con la de débito. Financiar la comida es patear la pelota para adelante", comentó. A la iniciativa que arrancó este lunes adhieren almacenes, autoservicios de origen chino, supermercadistas y polirrubros. GCH/KDV NA