(Por Claudio Campanari) Personas que habían perdido su turno, otras que carecían de las herramientas tecnológicas para bajar la aplicación o que simplemente se acercaron al ver el camión del Ministerio de Salud, fueron vacunadas hoy con la primera dosis en la estación de trenes del partido de Florencio Varela, en el sur del conurbano.

El operativo organizado por el Gobierno bonaerense y anunciado días atrás por el gobernador Axel Kicillof, se concretó a partir de hoy desde las 14 hasta las 19 horas y abarcó las estaciones de trenes de las líneas Mitre, San Martín, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur.

Antes de las 14, cientos de personas mayormente jóvenes y adultos, hicieron fila a lo largo de tres cuadras sobre la avenida San Martín, frente a la estación de tren, para recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

Las personas objeto de la vacunación fueron los mayores de 35 años en forma libre, sólo con la presentación de su documento de identidad, y los mayores de 18 años con alguna comorbilidad.

Un trailer cedido por Acumar se estacionó sobre la avenida San Martín y allí dos equipos de vacunadores aplicaban el inmunizante, mientras en dos gazebos se colocaron sillas con la debida distancia para las personas que aguardaban su turno o las que debían esperar por si tenían algún efecto adverso una vez colocada la dosis.

"Esto que hacemos en Florencio Varela, es muy importante porque damos la posibilidad de que todos accedan al derecho a la vacuna. Necesitamos combatir este enemigo silencioso que tenemos, es mucha la emoción del personal de salud de poder ayudar a combatir esto", dijo a Télam Florencia, coordinadora del operativo.

La vacunación abarcó no sólo las personas que perdieron turnos sino también a las que tienen problemas de trasladarse, ya sea por alguna discapacidad o por falta de medios.

"Acá hay gente que no sabía manejar los celulares y no se bajaron la aplicación o se anotaron y nunca supieron que les llegó el turno. Estaremos acá mañana, el domingo descansamos y retomaremos el lunes hasta el viernes próximo", indicó la coordinadora.

Unas treinta personas entre enfermeros, cuidadores y coordinadores trabajaron en el ordenamiento de la fila para que las personas no tengan mucho tiempo de demora.

"Estamos pensando en poner más gente para coordinar, es mucha la gente que tenemos para vacunar y ganas de trabajar nos sobra", precisó la trabajadora de la salud.

Marisa, quien vino con su marido a vacunarse, dijo que se enteró por los medios de comunicación y que se acercó aprovechando que tenía que hacer un trámite en el centro de Florencio Varela.

"Esto es muy bueno para la gente que está lejos, es un punto muy accesible, yo vivo en Bosques, me tomo un colectivo y ya estoy", dijo Marisa quien señaló que se había bajado la aplicación pero perdió el turno por haber tenido gripe.

Por su parte Ricardo, quien presenta una discapacidad motriz, dijo que el hecho de vacunarse en la estación "significa mucho porque vivo con mi hermana y mi mamá y esto seguirá un tiempo largo. Mi mamá tiene 74 años y mi hermana también esta discapacitada, ellas me dijeron de venir a vacunarme".

En tanto Walter Ariaga destacó que "es buenísimo que se haya puesto este operativo, porque es gratis y significa salud y vida. Me enteré de casualidad porque vine a hacer unos trámites, vi el camión y la fila y me vacuné".

"Sólo tuve que esperar media hora, ahora tengo más tranquilidad y seguridad. No me había bajado la aplicación, mi señora me sacó turno pero no me habían llamado pero ahora es gratis y ya no espero el llamado", refirió.

El hombre quien vino desde Ardigó, destacó que tuvo coronavirus junto a su señora y sus hijas por lo que dudaba de vacunarse.

Por su parte Javier Sánchez, aseguró que se enteró por los medios y que está tranquilo ya que está aislado todo el día. "Me vacuné más que nada por mi familia, ahora mucha gente se va a enterar a medida que pasen los días. Mi hermana tuvo Covid-19 y varios vecinos de mi barrio fallecieron por esta enfermedad", dijo el hombre que vive a 25 cuadras de la estación.

El operativo de vacunación en las estaciones de trenes fue anunciado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof quien afirmó hoy que los números de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires son "espectaculares".

Detalló que ya se superaron las 10 millones de dosis aplicadas, de las cuales casi 2 millones corresponden al segundo componente.

“La campaña de vacunación avanza a gran velocidad", detalló el gobernador quien puntualizó que desde el comienzo de este mes se aplicaron 2.400.000 de dosis. (Télam)