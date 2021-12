Videojuegos con narrativas inclusivas recomendados por Nehual Pascale y Federico "Feca" Soldano:

"Life is strange"

Es una aventura episódica ambientada en la ciudad ficticia de Arcadia Bay en la que dos chicas investigan la desaparición de una amiga tras cinco años de ausencia.

"Dragon Age"

MIRÁ TAMBIÉN Cada vez más familias mono y homoparentales de mujeres acceden a técnicas de reproducción asistida

El videojuego cuenta la historia de un grupo de templarios a quienes se encomienda una misión: la búsqueda y destrucción de Flemeth, la bruja de los salvajes.

"Mass Effect"

Click to enlarge A fallback.

Es un videojuego de rol de acción que explora temas como la colonización del espacio, la intolerancia y el vigilantismo.

"Last of Us II"

MIRÁ TAMBIÉN Cuáles son los principales derechos consagrados por la Ley 26.682

Ambientado cinco años después de The Last of Us (2013), el juego sitúa a los dos personajes principales, cuyas vidas se entrelazan, en un mundo post-apocalíptico: Ellie, que busca venganza después de sufrir una tragedia, y Abby, una soldado que se ve envuelta en un conflicto entre su milicia y un culto religioso.

"Los Sims"

Es un videojuego de simulación social que no se centra en el qué sino en el quiénes, ya que los jugadores tienen que crear personajes y sus personalidades, construirles una vida, satisfacer sus necesidades y concretar sus aspiraciones.

"Life is Strange"

Es una aventura episódica ambientada en la ciudad ficticia de Arcadia Bay en la que dos chicas investigan la desaparición de una amiga tras cinco años de ausencia.

"Gone Home"

Es un videojuego de exploración que invita a revisar en detalle una casa aparentemente normal para develar la historia de la gente que vive en ella.

"If found"

Propone una historia de descubrimiento personal, de confrontación ante un entorno opresivo, de supervivencia, de cómo establecer vínculos emocionales con personas diferentes en un momento clave en la vida de una persona transgénero.

"Essays on Empathy"

Se trata de un videojuego que recopila diez experiencias narrativas cargadas de expresividad.

"Florence"

Es una aventura narrativa sobre la vida de Florence Yeoh, una con una vida rutinaria que un día conoce a un violonchelista llamado Krish, y se produce un giro en su perspectiva del mundo.

"What remains of Edith Finch"

Es una aventura de misterio que propone investigar una sombría maldición que azota a la familia Finch desde hace más de un siglo. (Télam)