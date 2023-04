La provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy presentan alertas amarillas por tormentas que serán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas, según informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta rige para todas las localidades de Formosa y Tucumán, además de gran parte de Chaco, Salta, el norte de Santiago del Estero, la franja central de Catamarca y el norte y este de Jujuy, incluida su capital.

Mientras que en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros (mm), el resto espera valores entre 40 y 70 mm.

Estas tormentas serán algunas localmente fuertes y se espera que estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos, se indicó.

Además, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Finalmente, aconsejó estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (Télam)