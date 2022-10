La provincia de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, La Rioja, Córdoba, Río Negro y La Pampa presentan alertas amarillas por tormentas, mientras que para el sur cordobés y el centro norte pampeano rigen alertas naranjas por el mismo fenómeno meteorológico, informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Córdoba, las zonas serranas de Calamuchita y de Río Cuarto, la zona baja de Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña esperan tormentas fuertes o severas, acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo abundante caída de agua en cortos períodos.

También rige este alerta, en la que se esperan valores de precipitación acumulada entre 45 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada, para las localidades pampeanas de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, la capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay y Utracán.

El SMN recomendó para estas zonas permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; y quedarse en el interior del vehículo en caso de estar viajando.

Además, evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico; comunicarse con los organismos de emergencias locales en caso de verse afectado por este fenómeno; y tener siempre lista una mochila de emergencias.

En tanto, el servicio emitió alertas amarillas en las localidades de Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza de La Rioja; el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y la zona baja de San Rafael de la provincia de Mendoza.

También en los departamentos de Avellaneda y Pichi Mahuida de Río Negro y Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co, Puelén, Curacó, Lihuel Calel, Caleu Caleu y Hucal de La Pampa.

Asimismo en Córdoba rigen alertas amarillas por tormentas en las zonas bajas y serranas de Cruz del Eje y Minas; Zona serrana de Pocho, de San Alberto, de San Javier, de Colón, de Ischilín, de Santa María, de Totoral; las zonas bajas de Calamuchita, de Santa María, de Colón, de Totoral; General San Martín; Marcos Juárez; Unión; y Punilla.

En San Luis serán afectadas por este alerta las zonas bajas y serranas de Ayacucho, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón y Coronel Pringles; además de General Pedernera; Libertador General San Martín; y Gobernador Dupuy.

Finalmente, el alerta amarilla se extiende en las localidades bonaerenses de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Saavedra.

También en Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos; costa de Patagones, de Bahía Blanca, de Coronel Dorrego, de Coronel de Marina Leonardo Rosales, de Villarino; y Monte Hermoso.

Para estas zonas con alertas amarillas se esperan lluvias y tormentas, algunas fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, que pueden ser superados localmente.

El SMN recomendó para estos lugares no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (Télam)