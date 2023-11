La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, responsable del cambio climático, alcanzó niveles récord en 2022, una tendencia que no parece invertirse, según alertó hoy la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En 2022, las concentraciones medias mundiales de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero, superaron por primera vez en un 50% los valores preindustriales y siguieron aumentando este año.

Así lo indicó el boletín anual de gases de efecto invernadero de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado a dos semanas de la convocatoria anual de la ONU sobre el clima, la COP28, que se realizará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái.

Las concentraciones de metano y los niveles de protóxido de azote también batieron niveles récord en 2022, y registraron su mayor incremento anual jamás observado, consignó la agencia de noticias AFP.

"Pese a décadas de advertencias por parte de la comunidad científica (...) seguimos en mala dirección", declaró el secretario general de la OMM, Petteri Taalas.

El objetivo del Acuerdo de París de 2015 es limitar el calentamiento del planeta a menos de 2 grados centígrados desde la época preindustrial, y a 1,5 ºC si es posible.

Eventos climáticos diversos

Según un informe anterior de la ONU, la temperatura media del planeta en 2022 era ya superior en 1,15 ºC a la de la época preindustrial.

"El nivel actual de concentraciones de gases de efecto invernadero nos lleva a un incremento de las temperaturas bien superior a los objetivos del Acuerdo de París de aquí al final del siglo", advirtió Taalas.

"Las condiciones meteorológicas se volverán más extremas: calor intenso y fuertes precipitaciones, derretimiento de los glaciares, elevación del nivel del mar y calentamiento y acidificación de los océanos", sostuvo el responsable de la OMM y aseveró que "asistiremos a un fuerte aumento de los costes socioeconómicos y medioambientales".

