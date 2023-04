El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy alertas amarillas por viento zonda para sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, y otra por vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en el sur de Santa Cruz, a la vez que rige una advertencia por tormentas fuertes para gran parte de San Luis y el oeste de Córdoba.

En el noroeste del país, las zonas afectadas por viento zonda son la puna de Susques, en el suroeste de Jujuy; y la Puna de Cachi, de La Poma, de Los Andes y de Molinos, en Salta.

El área será alcanzada por viento zonda con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora, pronosticó el SMN.

A su vez, la alerta se extiende a amplios sectores del oeste de Catamarca en zonas como la puna de Tinogasta, de Antofagasta de la Sierra, de Belén o la puna de Cafayate; y a a gran parte de La Rioja en las ciudades de Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces y las zonas bajas de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.

El nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", también comprende a una franja del centro de San Juan en las zonas de las precordilleras de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela y de General Lamadrid; y a una porción del norte de Mendoza en la precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo.

El viento zonda puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas, por lo que el organismo meteorológico recomendó a la población asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse alejado de los árboles; no estacionar vehículos bajo los árboles; y mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para el sur de Santa Cruz en Río Gallegos y las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, y Lago Argentino, donde se esperan vientos del sector oeste con intensidades sostenidas entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Para los habitantes de estas zonas, el SMN pidió que eviten las actividades al aire libre; aseguren los elementos que puedan volarte y que se mantengan informados por las autoridades.

Esta mañana también regía una alerta por tormentas, algunas localmente fuertes, para sectores del norte y este de San Luis, en las bajas de Coronel Pringles, General Pedernera y Ayacucho; y en las zonas serranas de Belgrano, Ayacucho, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín.

En tanto, en Córdoba se verán afectadas las zonas serranas de Calamuchita, Río Cuarto, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, donde se prevén lluvias y tormentas acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 40 y 50 milímetros.

Entre las recomendaciones, el SMN indicó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo. (Télam)