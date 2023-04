El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy una alerta amarilla por tormentas, algunas localmente fuertes, para la provincia de Formosa y sectores de Chaco, Salta y Misiones, mientras que en las Islas Malvinas rige otra advertencia por vientos y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Todo el territorio de Formosa y el norte de Chaco, en las ciudades de Almirante Brown y General Güemes, se encontraban esta mañana bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, cuyo "riesgo principal es la abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo", indicó el organismo meteorológico.

A su vez, la alerta se extiende al centro y este de Salta en localidades como General José de San Martín, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera; y al norte de Misiones en Eldorado, Iguazú y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo.

En estas provincias se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, y no se descarta la ocurrencia de fuertes ráfagas y caída de granizo en forma muy localizada.

Para la población de estas zonas, el SMN pidió no sacar la basura: retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla para las Islas Malvinas por vientos del sector norte con intensidades sostenidas entre 45 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Para esta zona el organismo nacional recomendó evitar actividades al aire libre: asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades. (Télam)