El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta mañana alertas amarillas por tormentas para sectores de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, al tiempo que rige otra por vientos con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora para las zonas cordilleranas de La Rioja, San Juan y Mendoza, y por nevadas persistentes para localidades del oeste de Mendoza.

Según el pronóstico del organismo, la alerta amarilla por tormentas afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, en localidades del centro y sur como General Alvear, General Belgrano, Las Flores, Lobos, Necochea y Tres Arroyos; y una porción del noroeste en Florentino Ameghino, General Villegas y Rivadavia.

La alerta de nivel amarillo que implica "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" también se extiende al norte de La Pampa en las ciudades de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

Las dos provincias serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos periodos.

Para esas zonas el SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Entre las recomendaciones para la población, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otro lado, el organismo nacional lanzó una alerta amarilla por vientos para la cordillera de General Lamadrid y de Vinchina, en La Rioja; la cordillera de Calingasta y de Iglesia, en San Juan; y las zonas cordilleranas de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato, en Mendoza.

La región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, por lo que el SMN recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

También esta mañana regía otra alerta amarilla por nevadas persistentes y algunas localmente fuertes en las cordilleras de San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael, en Mendoza.

Allí se esperan valores de nieve acumulada entre 35 y 60 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, mientras que puede generarse reducción de visibilidad por nieve en suspensión, causada por los fuertes vientos, añadió el SMN.

Para los habitantes de estas zonas, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre; retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; y ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. (Télam)