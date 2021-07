La Fundación El Libro (FEL) alertó sobre la crisis del sector, luego de que en el curso de la última semana se produjera el cierre de por lo menos tres librerías más, en un listado que supera la decena sólo en la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia de coronavirus. La entidad detalló que en los últimos días cerraron la sucursal de la librería Hernández de Corrientes y Uruguay, la Waldhuter de la avenida Santa Fe y El Aleph, en la ciudad de La Plata. "El segundo año de pandemia agudizó la crisis del sector librero", planteó la FEL en un comunicado titulado "Librerías argentinas: una herida que no para de sangrar". En el documento se indica que "la emergencia sanitaria y la falta de una política estatal sostenida que proteja al mundo del libro genera que día a día más librerías bajen sus persianas". La Fundación resaltó que "el circuito de librerías es un orgullo para nuestro país" y en ese sentido puso de relieve que "mucho se ha destacado que Buenos Aires es la ciudad del mundo con más librerías por habitante". "Este emblema cultural está siendo puesto en jaque por la pandemia que agudizó algunos de los problemas que viene arrastrando el sector desde hace varios años y que no encuentran respuesta ni en el gobierno porteño ni en el nacional". Al respecto, la FEL cuestionó que "por inexplicables cuestiones de redacción de la ley" en 2019 se eximió del pago de IVA a impresores, editores y distribuidores, pero no se incluyó entre los beneficiarios a las librerías. Entre otros pedidos, planteó "el sostenimiento de los REPRO, líneas de crédito hipotecario, tarifas de servicios subsidiadas, la exención de impuestos inmobiliarios y del pago de cargas sociales para un número fijo de empleados". Si bien las caídas en las ventas y las dificultades operativas son comunes a todo el país, la entidad remarcó el grave problema de las librerías del microcentro porteño, el principal punto de concentración, debido a que deben hacer frente a "alquileres elevadísimos" que no se redujeron a pesar de que la zona pasó a ser una de las menos transitadas de la ciudad, a raíz de la masificación del trabajo remoto de bancos y oficinas del lugar. En una enumeración de los establecimientos que debieron bajar sus persianas, la FEL señaló que "la Librería de las Luces, en octubre del año pasado, fue la primera en anunciar su cierre". "La siguieron en avenida Corrientes Mr. Hyde y las dos sucursales de A Libro Abierto, Los Argonautas de Avenida de Mayo, Las Mil y Una Hojas de Palermo, y lamentablemente la lista continúa", indicó. En ese sentido, señaló que en la última semana "Librería Waldhuter, el anexo de Librería Hernández y El Aleph de La Plata anunciaron que siguen ese mismo derrotero". MB/AMR NA