Estudiante no binario de la Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta aseguró que la decisión de prohibir el uso de pronombres neutrales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires le resultó "shockeante", ya que excluye su identidad del lenguaje utilizado, y consideró que la resolución del gobierno porteño "pasa por encima la Ley de Identidad de Género", sancionada hace una década.

"Cuando me enteré fue shockeante porque yo uso pronombres neutros. Entonces, al estar prohibido el lenguaje inclusivo, me pregunté cómo me iban a tratar, es como si yo directamente no existiera", expresó a Télam Em Noli (15), estudiante de tercer año de secundaria del Mariano Acosta.

"Con esta (resolución) nos niega la identidad que tanto nos cuesta hacerle ver a la gente que existe y pasa por encima los logros de un montón de personas que murieron luchando por sus derechos y por existir", manifestó.

Al respecto, Em señaló que esta medida, que encontró "terrible", dejó en evidencia "en qué posición está (la ministra de Educación porteña) Soledad Acuña respecto a la igualdad de la comunidad y los derechos humanos".

MIRÁ TAMBIÉN No es un berrinche el lenguaje inclusivo, sino que intenta nombrar lo que nunca se dice

Además, consideró que con esta resolución el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "pasó por encima" a la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, una normativa que justamente "le dejó de dar la espalda a las personas no binarias".

"Es increíble el nivel de violencia que hay contra las personas trans y no binaries, que si bien nos estamos haciendo ver, la verdad es que nos pasan por encima", concluyó. (Télam)