Agrupaciones de la diversidad marcharon esta tarde bajo la consigna "Basta de Crímenes de Odio", al palacio de Tribunales, en el microcentro porteño, para reclamar "una justicia con perspectiva de género" y "aparición con vida de Tehuel de la Torre".

Militantes de diferentes agrupaciones LGBTQ se reunieron en Plaza Lavalle, para solicitar a la justicia mayor celeridad y esclarecimiento sobre los crímenes de odio, que, sostienen, vienen sufriendo desde hace años.

El evento contó con el apoyo de diversas organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Las Rojas y el sector de la diversidad de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Uno de los impulsores de la convocatoria fue Pablo D´Elia, un joven que fue víctima de violencia por parte de un sujeto que había conocido a través de una plataforma de citas.

D´ Elia dijo a Télam: "Nos movilizamos para pedir una reforma judicial, debido a que los jueces actúan con falta de perspectiva de género en los casos de crímenes de odio".

El joven criticó el accionar de la justicia, en relación a su caso de violencia y recordó "en la fiscalía me preguntaron si no era víctima de un juego sexual ".

Agregó que su victimario también efectuó violencia a otras ocho personas, a quien contactaba a través de una conocida plataforma de citas. "Nos han avisado que no solo me pasó a mí, sino que otras ocho personas denunciaron en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que fueron víctimas del mismo modus operandi del mismo criminal, con distintos cómplices".

Algunas de las proclamas que había en el lugar eran "Basta de Crímenes de Odio", "Basta de Travesticidios" y "¿Dónde está Tehuel?".

Patricio, integrante de la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la República Argentina, quien llevaba una bandera pidiendo la aparición de Tehuel, indicó que "a un año y medio no sabemos dónde está. Él salió a buscar laburo y no apareció más. La justicia no la busco más y no hace nada"

En este sentido, el joven remarcó que "la población travesti trans es históricamente marginada porque muchas veces por prejuicios no puede conseguir trabajo".

Por su parte, para el activista de los derechos de la diversidad José María Di Bello "la justicia es heteropatriarcal en su accionar por los crímenes de odio debido a los prejuicios que tienen los jueces".

En este sentido afirmó "es necesario una reforma de la justicia porque es justicia patriarcal machista y violenta, que reproduce, digamos los estereotipos que tenemos en la sociedad y que terminan siendo corresponsables de las violencias contra las diversidades".

Para Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, hay una falta de perspectiva de género y la diversidad sexual por parte de la justicia.

"Lo que notamos es que la justicia no sabe abordar las problemáticas de las diversidades y eso lo lleva a actuar mal en los casos de crímenes de odio", señaló.

En este sentido, remarcó: "Necesitamos una justicia que no sea heteropatriarcal y que sepa trabajar sobre los casos de crímenes de odio. A pesar de los cambios, continúan las violencias contra las diversidades, hay mucha violencia contra las personas LGBTQ, hay muchas personas que, por los prejuicios, continúan en el closet y que en muchos casos no se denuncian los casos de violencia por vergüenza".

A las 19, se procedió a la lectura de un documento, en donde se repudió el ataque a Pablo D´Elia, se criticó el accionar de la justicia y se pidió por Tehuel, en el marco de que se cumplen 18 meses de su desaparición.

Tehuel de la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo.

Tanto Ramos como otro hombre de apellido Montes permanecen detenidos por "homicidio agravado por odio a la identidad de género", pero durante la indagatoria insistieron en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tienen ninguna responsabilidad en su desaparición.

Luego de la lectura, los activistas, se ubicaron sobre la calle Talcahuano, y cortaron el tránsito, con el fin de reclamar a la justicia mayor celeridad frente a los crímenes de odio.

"Señor, Señora, no sea indiferente, que a las maricas se las mata en la cara de la gente", cantaron las activistas, con el objetivo de que sus reclamos sean escuchados. (Télam)