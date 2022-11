Por Federico Pita, director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina del INADI. Politólogo (UBA), activista afroargentino antirracista. Fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR).

La realidad política de nuestro país está basada en el mito posracial de que hablar de raza es racismo. El mismo que alimenta el mito de la homogeneidad racial argentina, el mito del crisol de razas. El mito que a su vez alimenta el gran mito nacional de que "bajamos de los barcos", de que somos el país más blanco de Latinoamérica.

En su libro "Cómo ser antirracista" Ibram X. Kendi, fundador del Centro de Investigación y Políticas Antirracistas de la American University (Washington DC, Estados Unidos) nos advierte: "Los asimilacionistas creen es el mito posracial de que hablar de raza es racismo, o de que si dejamos de identificarnos por la raza, entonces el racismo desaparecerá como por arte de magia. No se dan cuenta de que si dejamos de usar categorías raciales, no podremos identificar la desigualdad racial. Si no podemos identificar la desigualdad racial, no podremos identificar las políticas racistas. Si no podemos identificar las políticas racistas, no podremos desafiarlas. Si no podemos desafiar esas políticas racistas, entonces se alcanzará la solución final del poder racista: un mundo de injusticia que ninguno de nosotros podrá ver, aún menos resistir. Acabar con las categorías raciales es potencialmente el último paso y no el primero, en la lucha antirracista".

Lo primero que podemos advertir en las palabras de Kendi es que... ¡las políticas racistas asimilacionistas han hecho estragos en nuestro país! Existe un conjunto de políticas racistas que han venido construyendo y abonando a los mitos construidos en torno a nuestra sociedad. El racismo, de hecho, tiene rango constitucional. El artículo 25 de la Constitución Nacional ordena que "El gobierno federal fomentará la inmigración europea (...)". Para muestra a veces basta un botón.

MIRÁ TAMBIÉN Realizarán nuevas excavaciones para buscar a la familia Gill, a 20 años de su desaparición

Frente a este panorama, la creación de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, configura un paso en la construcción de un horizonte de justicia reparativa que permita ir conformando un conjunto de políticas antirracistas que promuevan el desmantelamiento definitivo de aquello que algunas personas también llaman racismo institucional. La Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, representa punto focal al interior de la Administración Pública Nacional que atiende la especificidad de las demandas y propuestas de la Comunidad Afroargentina, comunidad integrada por más de 2 millones de argentinos y argentinas descendientes de africanos y africanas traídas como mano de obra esclavizada a lo que hoy es Argentina, una comunidad históricamente invisibilizada, negada y extranjerizada, producto del racismo estructural que opera en nuestro país.

Uno de los principales objetivos de dicha política pública es la elaboración del Padrón Nacional de Organizaciones de la Comunidad Afroargentina y eso va directo al corazón del problema: cuántos somos, dónde estamos, etc. Otra acción de la Comisión es la organización del Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina, que el año pasado tuvo su primera edición los días 1 y 2 de noviembre en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), la cual contó con 50 representantes de todo el país. Allí se promovió una agenda de demandas y reivindicaciones emanadas de la propia comunidad, donde el espacio de las mesas de diálogo dio como resultado una serie de debates e intercambios que constituyen la materia prima del trabajo plasmado en las Memorias del Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina.

Hoy, en la víspera del 8 de noviembre, Día Nacional de los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro, se inaugura el 2° Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina. El mismo vuelve a convocar a líderes y lideresas de la comunidad afroargentina de todo el país, en esta ocasión en la Ciudad de Buenos Aires. Este liderazgo se reunirá durante dos días, para evaluar las metas alcanzadas hasta la fecha y proyectar políticas públicas antirracistas que fijen el rumbo hacia las afrorreparaciones. La clave del Encuentro reside en la convocatoria de la comunidad afroargentina para pensar políticas que no solo les tenga como sujetos políticos destinatarios, sino que fundamentalmente les tenga como protagonistas.

Hago mías las palabras con las que cierra la Declaración de Paraná 2021, texto realizado por las organizaciones participantes de la primera edición del Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina: "(...) entendemos que no hay justicia social sin justicia racial, y proponemos un proceso de transformación donde las organizaciones de la comunidad afroargentina sean las protagonistas. La afroargentinidad se inscribe en un proyecto de mayorías". (Télam)