La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Blanca Osuna, advirtió que la decisión del Gobierno porteño para establecer practicas laborales para estudiantes secundarios "disfraza una posibilidad de explotación".

"Esta aparente formación para el trabajo en la realidad está disfrazando una posibilidad de explotación", dijo Osuna sobre la iniciativa que establece que 29.400 estudiantes del último año del nivel secundario de las escuelas públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrán que realizar, a partir del ciclo lectivo 2022 y de forma obligatoria, prácticas educativas en los ámbitos laborales como condición para aprobar.

Sobre esto, la docente y diputada nacional del Frente de Todos comentó que "hay muchas preguntas sin respuesta" y que "las pautas no están claras".

"¿Quién regula, acompaña y supervisa las actividades de los chicos dentro de una empresa? ¿Cuál es la extensión de la jornada laboral? ¿Se reserva el tiempo para su estudio? ¿Cuál es la tarea que van a desarrollar?", enumeró Osuna.

En ese sentido, aseguró que "no es un debate nuevo en materia de educación, pero si hay comentarios negativos con respecto a la propuesta, tienen que ver con cuestionamientos que se hicieron cuando se debatió la Ley Nacional de pasantías".

En diálogo con Radio Nacional, Osuna explicó que existe la Ley 3541 de Sistema de Prácticas Educativas Preprofesionales que habla de que son "no obligatorias", y que además no solo es "una norma que regula las prácticas formativas en ámbitos no educativos, sino también regula una distorsión que tiene que ver con el choque de dos lógicas: la formativa y la de trabajo". (Télam)