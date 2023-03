Las protagonistas de la obra "Afroargentinas", las actrices y activistas antirracistas Jesica Salinas Lamadrid y Florencia Gomes, advirtieron que "la democratización" de la palabra "que supuestamente suponen las redes sociales no es real" en la medida en que el algoritmo censura y resta alcance a algunos esfuerzos de comunicación antirracista.

Cabe recordar que el lema propuesto por ONU Mujeres para este 8M es "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género", con eje en los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, la importancia de proteger los derechos de las mujeres en los espacios digitales y de prevenir la violencia de género en línea.

"Por un lado, con esto de la hiperconectividad hemos logrado llegar a personas que no están en Buenos Aires -porque también es una realidad que los afro no estamos solo acá- y pudimos generar lazos con gente de otras provincias y lados", dijo Jesica Salinas Lamadrid de la organización Misibamba.

"Pero en las redes sociales pasa que si subís una foto en malla, por ahí tiene más difusión porque el exotismo sí tiene cabida, pero cuando uno se pone en persona y no en objeto, ese contenido te lo bajan y cuesta más llegar con la difusión", explicó.

A su turno, Florencia Gomes apuntó que "las redes sociales no son inocentes y en realidad son bastantes perversas porque a la hora de publicar un contenido que visibilice nuestra historia, las cosas que nos pasan en el cotidiano o realizar una denuncia" el alcance se ve retaceado, porque "sabemos que trabajan con un algoritmo que hace que haya cosas que no llegan".

"La democratización de la comunicación que supuestamente suponen no es real y no solo en relación a la afrodescendencia. Hoy sabemos hay palabras que las tenés que modificar o tachar si las ponés en una publicación porque, si no, automáticamente la difusión se achica", dijo.

Entonces, por ejemplo la palabra "racismo" hay que escribirla con un "4" en lugar de la "A" o simplemente "tachada" porque de lo contrario "se reduce el margen de llegada".

"Otra cosa que pasa, y muchísimo, es que nosotros, el colectivo afro, hace algún tipo de denuncia más fuerte y automáticamente pasa que se baja esa publicación porque te dicen que estás infringiendo las políticas comunitarias cuando lo que estás haciendo es denunciando racismo", agregó.

La obra Afroargentinas de teatro documental se puede ver todos los viernes de marzo a las 21 en el Teatro Azul, avenida Corrientes 5965, CABA. (Télam)