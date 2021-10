El calentamiento global tiene efectos directos sobre la salud humana y crea la necesidad de "acelerar acciones que pongan a la salud de las personas y del planeta como principal prioridad", publicó la revista científica The Lancet Countdown.

La advertencia está incluida en el último informe de la publicación sobre salud y cambio climático. Se trata de un trabajo realizado por 93 expertos mundiales que analizaron 44 indicadores sobre las consecuencias sanitarias del cambio climático, informó hoy el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Explicó que la publicación se realiza en el marco de "la inminente celebración de la 26 Conferencia sobre Cambio Climático (COP26) que se realizará en Glasgow el 31 de octubre" próximo.

Los indicadores analizados arrojaron "un incesante aumento en los efectos del cambio climático sobre la salud humana y las consecuencias de la respuesta inconsistente y tardía de los países de todo el mundo sobre la salud", señaló el informe.

Uno de los objetivos más urgentes es el de mantener el aumento de la temperatura promedio mundial en 1,5 °C, y movilizar los recursos económicos necesarios para que todos los países tengan una respuesta climática eficaz.

"Los riesgos simultáneos e interconectados que suponen los fenómenos meteorológicos extremos, la transmisión de enfermedades infecciosas y la inseguridad alimentaria, hídrica y financiera están sobrecargando a las poblaciones más vulnerables. El cambio climático amenaza con revertir años de progreso en materia de salud pública y desarrollo sostenible", detallaron.

También advirtieron que aumentó a escala mundial el potencial epidémico del virus del dengue, el de Zika y el de chikungunya, y señalaron que la crisis climática está empezando a revertir los años de avance en la lucha contra la inseguridad alimentaria e hídrica.

Además, en un análisis comparativo con lo ocurrido durante la crisis del coronavirus, los autores indicaron que, a diez meses de 2021, no se había producido el acceso global y equitativo a la vacuna.

También, los datos de este informe expusieron desigualdades en la respuesta mundial para la mitigación del cambio climático en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, encaminados a reducir a la mitad las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en una década.

Al ritmo actual, el sistema energético tardaría más de 150 años en descarbonizarse por completo.

"La lucha contra el cambio climático requiere que todos los países den una respuesta urgente y coordinada. Los líderes mundiales tienen una oportunidad sin precedentes de ofrecer un futuro con mejor salud, menos desigualdades y sostenibilidad económica y ambiental. Solo será posible si el mundo actúa en conjunto para garantizar que nadie se quede atrás", concluyeron. (Télam)