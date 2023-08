Médicos especialistas calificaron como "una buena noticia" la autorización por parte de Anmat de un nuevo fármaco inyectable para el tratamiento de la obesidad que consideran "revolucionario" por los resultados obtenidos en los estudios clínicos, mientras que el laboratorio fabricante aclaró que "no se espera la llegada de Wegovy (el producto en cuestión) a las farmacias argentinas antes de los próximos 12 meses".

A través de su disposición N°55917/2023 del pasado 25 de julio, a la que tuvo acceso Télam, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitó la inscripción en su Registro de Especialidades Médicas de Wegovy, del laboratorio Novo Nordisck Pharma, cuyo principio activo es la "semaglutida", y que a nivel internacional promocionan celebridades como Elon Musk, Lady Gaga y Kim Kardashian.

No obstante, aún no hay fecha estimativa para el desembarco en las farmacias argentinas y, a través de sus voceros, el laboratorio hizo saber hoy que "no se espera la llegada de Wegovy para dentro de los próximos 12 meses".

Es que según el artículo 5 de la disposición de Anmat, el fabricante debe previamente "solicitar a esta Administración la autorización efectiva de comercialización notificando fecha de inicio de la importación del primer lote", el cual deberá pasar "la verificación técnica correspondiente" antes de salir a la venta.

En las "Indicaciones terapéuticas" el prospecto refiere que "Wegovy está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso, en adultos con un índice de masa corporal (IMC)" que se corresponda con obesidad o sobrepeso "en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad".

"El medicamento es muy promisorio porque los estudios demostraron que tiene una potencia para la pérdida de peso superior a las drogas que disponíamos hasta ahora. Es una muy buena noticia para las personas con obesidad", dijo a Télam el médico nutricionista y presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA), Julio Montero.

Un estudio clínico publicado por el laboratorio en su página web, muestra que los pacientes tratados con Wegovy consiguieron una reducción de peso sostenida promedio del 15% al cabo de 68 semanas de tratamiento, frente al 2,4% de masa corporal perdida por quienes recibieron placebo. En promedio, los que lograron adelgazar, consiguieron bajar casi 16 kilos en ese lapso.

"La semaglutida es revolucionaria para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en personas que tienen alguna otra comorbilidad metabólica como la diabetes o la dislipemia", dijo a Télam la médica especialista en nutrición y diabetes, María Milagros Alico.

La médica, integrante de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral (Aanep), consideró que el nuevo fármaco se inscribe en un proceso de "cambio radical del tratamiento de la obesidad", aunque no debe perderse de vista que el abordaje debe ser siempre "integral".

"No es una droga mágica ni es una solución si no está acompañada por un plan integral de tratamiento, porque la obesidad es una enfermedad muy compleja que requiere abordar desde múltiples áreas como psicológica, nutricional y de actividad física", dijo.

En ese sentido, apuntó que "lo maravilloso es que estamos teniendo cada vez más medicación para una pandemia en crecimiento como la obesidad", una enfermedad que hasta hace poco tiempo sólo se podía combatir con "actividad física, dieta y cirugía".

Respecto a la forma en esta droga que actúa en el organismo, Montero explicó que "activa un receptor que está presente en grupos celulares de diferentes partes del cuerpo y que es sensible a una hormona que el mismo organismo fabrica", que es la GLP-1 (glucagon-like peptide-1), responsable de "retardar el vaciado del estómago, disminuir la ansiedad por comer y provocar una mayor secreción de insulina después de las comidas".

"Lo que sucede es que farmacológicamente se ha conseguido que el efecto de esa hormona, que produce el mismo cuerpo, sea más duradera", dijo Montero, autor del libro "Alimentación Paleolítica en el Siglo XXI".

Alico agregó que la semaglutida "es un análogo" de la hormona GLP1 "que se segrega a nivel de las células L del intestino" y que, por un lado, "actúa a nivel del sistema nervioso central avisándonos que dejemos de comer"; mientras "a nivel del sistema digestivo produce una contracción del estómago y eso hace que no llegue más comida o que uno reduzca la cantidad de lo que está ingiriendo".

"Además, este grupo de medicamentos tiene un efecto ligeramente protector sobre el aparato cardiovascular, y esa es una buena noticia porque es un efecto adicional que es bienvenido", agregó Montero.

Hasta ahora, la droga sólo estaba autorizada en el país en su versión comercial "Ozempic" -cuya fórmula contiene una dosis más baja de semaglutida- para pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad para la cual fue originalmente diseñada la droga.

"Si bien el Wegovy es un medicamento que todavía no disponemos en el país y por eso no tenemos una experiencia directa derivada de la práctica, sí tenemos conocimiento de manera indirecta porque, en dosis más bajas, la droga fue autorizada para el uso original. Hace mucho tiempo que está siendo utilizada en la Argentina con buenos resultados en la regulación del metabolismo y en la pérdida de peso", dijo.

Ambos especialistas coincidieron en que la medicación sólo debe expedirse bajo receta y el tratamiento debe realizarse bajo estricta supervisión médica.

En cuanto a los efectos adversos, Alico detalló que "la mayoría son gastrointestinales" como náuseas o vómitos. "Puede dar un poco de cefalea algo de diarrea o constipación en algunos pacientes, pero no mucho más que eso".

Ambos descartaron que el tratamiento con este fármaco aumente el riesgo de tumores de tiroides y los dos también manifestaron reparos en su uso por parte de sobrevivientes de esta enfermedad.

"No produce tumores de tiroides, pero en aquellas personas que han tenido un cáncer particular, como la tiroides, tienen contraindicado el medicamento, lo mismo que aquellos pacientes que han padecido una pancreatitis aguda", concluyó Montero. (Télam)