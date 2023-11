El subsecretario de Estrategia Sanitaria del Ministerio de Salud, Juan Manuel Castelli, señaló hoy la importancia de consultar a un médico y "tomar la medicación a tiempo" para prevenir los efectos de la bacteria Streptococcus pyogenes, que ya causó 64 muertes en el país.

El Ministerio de Salud investiga los "clones hipervirulentos" del Streptococcus del grupo A que se registraron desde el año pasado por primera vez en la Argentina, que ya habían sido notificados en otros países anteriormente, ante el aumento de casos y muertes a causa de esta bacteria, que es la más frecuente en la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas.

Salud investiga las causas del aumento de casos y muertes por el Streptococcus del grupo A

En un comunicado emitido ayer, la cartera que conduce Carla Vizzotti precisó que hay en la actualidad 487 casos de infección invasiva por Streptococcus pyogenes en todo el país, 78 de los cuales fueron casos fallecidos.

En este sentido, Castelli remarcó que se trata de una bacteria que produce escarlatina, faringitis e infección y que "es habitual" y puede estar "en la piel y fosas nasales sin producir ningún daño".

Por otro lado, el estreptococo produce escarlatina en niños de entre 8 y 10 y muchas veces produce la faringitis".

Además, detalló que "la situación particular se da cuando la batería es más virulenta por alguna condición" y, por ese motivo, puede generar otros daños.

En ese caso, la bacteria puede circular por el torrente sanguíneo y generar una infección más grave.

"Desde diciembre de 2022 se detectaron cepas más virulentas de estas bacterias en países de Europa y a partir de ese dato estamos haciendo mayor vigilancia en el país y la región", dijo Castelli.

Consulta médica

En este mismo aspecto, reveló que si hay síntomas "se consulta a un médico que evalúe y luego el tratamiento es muy básico", con antibióticos "de la familia de las penicilinas".

"Pero hay que tomar la medicación a tiempo, en forma correcta y cumplirlo, no cortar el tratamiento antes", advirtió.

Entre los síntomas de la faringitis más comunes refirió dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento y ganglios aumentados de tamaño en el cuello.

Pediatra

En lo referido a la escarlatina, los síntomas más frecuentes son garganta roja y adolorida; fiebre (38.3 °C o más); erupción color rojo con textura de papel de lija; piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle; recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta; lengua "aframbuesada"; dolor de cabeza; náuseas o vómitos; inflamación de los ganglios; dolores en el cuerpo.

El funcionario remarcó que particularmente afecta a las infancias, aunque los adultos también pueden ser afectados.

Según dijo, "se transforma en grave cuando deja de ser sólo faringitis, es por ello que se debe consultar al médico y seguir los pasos pertinentes".

"Tenemos que estar ocupados, no preocupados, por eso si hay síntomas no hay que dejarlo pasar, no hay que automedicarse y hay que consultar al médico", completó. (Télam)