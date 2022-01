La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró hoy que para el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de Buenos Aires, previsto para el 21 de febrero, "el total de los docentes" recibirá la tercera dosis contra el coronavirus, al tiempo que dijo que esperan completar los esquemas de vacunación en niños, niñas y adolescentes para garantizar "la máxima presencialidad posible" en todos los niveles educativos.

"Hoy la tasa de adherencia a la vacunación tanto en adultos, docentes, adolescentes y niños es muy alta en la Ciudad de Buenos Aires", afirmó la ministra frente al inicio del ciclo lectivo 2022, por lo que rechazó la posibilidad de que se exija el pase sanitario en el nivel escolar o que se imponga la obligatoriedad de las vacunas para los estudiantes.

Previamente, el 7 de febrero los docentes regresarán a los establecimientos educativos para "prepararse para el comienzo de clases, recibir una capacitación masiva e intensiva y estar mejor preparados para recuperar contenidos después de estos dos años difíciles", señaló Acuña en declaraciones a CNN Radio.

"Vamos a llegar el 7 de febrero con la vuelta a las escuelas con el total de los docentes con la tercera dosis", remarcó la ministra y señaló que "desde el Gobierno de la Ciudad seguimos trabajando para garantizar que el 21 de febrero los chicos y las chicas puedan volver a las aulas de forma presencial".

También destacó el alto porcentaje de vacunación en niños, niñas y adolescentes respecto a "otras ciudades del mundo y toda la Argentina".

"Estamos aprovechando la escuela de verano para mandar información a las familias y acelerar el calendario de vacunación obligatorio", agregó.

Consultada sobre la aplicación del pase sanitario en las escuelas, la ministra apuntó: "No vemos que sea necesario y no creemos que sea posible no darle el derecho a la educación a los niños cuyos padres no los hayan vacunado".

Y añadió: "Nosotros vamos a seguir hablando a las familias e incentivando, pero hoy no puede ser obligatoria la vacuna para los niños".

Respecto al protocolo sanitario que regirá en las escuelas, la ministra indicó que todavía se está evaluando en función de la evolución epidemiológica, pero indicó que se definirán pautas que garanticen "en primer lugar, la tranquilidad del cuidado, tanto para los chicos como para los docentes y sus familias y, en segundo lugar, la máxima presencialidad posible". (Télam)